TAM-Teatro Arcimboldi Milano apre la sua biglietteria online

A carico del teatro le commissioni di vendita fino al 31 agosto 2021.

Facile e intuitivo, TAM TICKETS, il nuovo sistema di vendita del TAM – Teatro Arcimboldi Milano, sarà online dalle ore 11.00 di oggi in occasione dell’apertura vendite della nuova data del concerto di KINGS OF CONVENIENCE, il celebre duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe che sarà in concerto al TAM l’1 novembre 2021. Sempre da oggi sulla pagina TAM dedicata all’e-commerce saranno disponibili anche i biglietti per Rocky Horror Show, Ghost il musical, Sergei Polunin, Arturo Brachetti, Pat Metheny e tanti altri spettacoli.

Acquisto senza intermediari

Con TAM TICKETS finalmente gli spettatori potranno acquistare direttamente e senza intermediari i biglietti per tantissimi eventi programmati, accedendo ai migliori posti disponibili e ricevendo assistenza in caso di necessità. TAM TICKETS sarà il canale diretto con lo staff del teatro che potrà soddisfare le esigenze del cliente tutelandolo e garantendo acquisti in totale sicurezza. Un passo importante che la direzione del teatro ha deciso di festeggiare riservando una promozione esclusiva a tutti gli utenti che acquisteranno i biglietti utilizzando la piattaforma di vendita del TAM: fino al 31 agosto, infatti, le commissioni per l’acquisto dei biglietti degli eventi in programma, saranno a carico del teatro.

Il sistema e-commerce del TAM

Il sistema di e-commerce prevede di ampliare nei prossimi mesi la gamma di prodotti e servizi offerti: dal cocktail al bar del foyer al brunch al ristorante con giardino, dai parcheggi al servizio taxi, al merchandising ufficiale del teatro. Inoltre, acquistando la membership card TAM TOGETHER, al costo di solo 12.00 euro annui, il pubblico avrà diritto a speciali benefit: promozioni sui biglietti, priority line sugli acquisti, Meet & Greet e molte sorprese che sveleremo nel corso della stagione.

Parla Marzia Ginocchio amministratore del teatro

Orgogliosa di questa nuova sfida, Marzia Ginocchio, amministratore del teatro: “Inizia oggi un nuovo modo di comunicare con il nostro pubblico, che vogliamo continuare ad ascoltare e a tutelare sin dall’acquisto dei biglietti degli eventi in programma, portando avanti quel rapporto corretto, sincero e leale che ci ha tenuto uniti anche durante il lungo periodo di chiusura, imposto dal lockdown”. Biglietti per KINGS OF CONVENIENCE disponibili da mercoledì 12 maggio ore 11.00 su www.teatroarcimboldi.it

TAM – Teatro Arcimboldi Milano

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

InfoLine: + (39) 02. 30329 530

Website: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATRODEGLIARCIMBOLDI

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATRODEGLIARCIMBOLDI