“Al Lau”: nuovo singolo e videoclip

La popstar latina Lele Pons pubblica oggi il nuovo singolo “Al Lau” via Shots Studios & Music / Interscope Records, accompagnato dal videoclip ufficiale.

La traccia potente e ballabile mette in luce la voce dell’artista, grazie ad un groove che entra subito in testa assieme ad un beat potenziato dal suono acustico di una chitarra. Lele si cala perfettamente in questo brano e canta il ritornello in maniera sensuale e convincente.

Il videoclip racconta due storie parallele: Lele si prepara ad uscire per una serata assieme alle sue amiche, mentre nello stesso momento anche un altro ragazzo si appresta a trascorrere una nottata fuori con i suoi amici. I due gruppi ad un certo punto s’incontrano in un bar e il video prende una piega sorprendente.

La clip è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=IFmGZay07fg

“Al Lau”: il commento di Lele Pons

A proposito del brano Lele ha commentato: “Volevo creare qualcosa che fosse nuovo e dolce allo stesso tempo, qualcosa che facesse divertire le persone e le connettesse ai loro amici e famigliari quest’estate. Sono molto orgogliosa del pezzo, non so se avrei potuto cantare un brano simile un anno o due fa. Ho lavorato duramente per crescere come artista e spero che tutti possano vedere questo cambiamento, ascoltando questo mio nuovo sound, che considero fresco e nuovo”.

I successi di Lele Pons

Lele ha pubblicato nel 2020 la smash hit “Se Te Nota” con Guaynaa, un successo globale che ha raggiunto lo status di Doppio Diamante in Messico, Triplo Platino negli Stati Uniti, Platino in Spagna e Oro in Italia. Ad oggi conta oltre 650 milioni di stream nel mondo.

L’artista ha anche presentato il brano con una sexy performance al The Tonight Show di Jimmy Fallon su NBC. Inoltre Lele, sta lasciando un segno indelebile nella musica, contraddistinguendosi per l’incredibile carisma, la sua vocalità eccezionale e uno stile internazionale.

Lei canta e scrive in tre diverse lingue, è attrice, modella e conduttrice di successo. È seguitissima sui social media e come top content creator a livello globale con oltre 43.7 milioni di followers su Instagram, 23 milioni di seguaci su TikTok, 17.7 milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 4.6 miliardi di views ad oggi.