Au Revoir è il nuovo singolo di Henna

Esce venerdì 23 aprile 2021 Au Revoir, il nuovo singolo di Henna.

Vi presentiamo la cantautrice valtellinese ma di stanza a Milano, tra i 16 finalisti della nuova edizione di Musicultura, con un nuovo capitolo che ci porta nel suo personalissimo mondo subacqueo dove le influenze del cantautorato indie si contaminano di elementi di folklore e di sonorità più vintage. Questo brano è un viaggio on the road in Europa, tra Francia, Italia e Germania, con il cuore spezzato e una salvifica autoironia, che diventa spesso la nostra migliore amica.

Henna parla di Au Revoir

Au revoir è un brano nato per scherzo e alla fine è davvero uno scherzoso modo di dire che stai bruciando dentro. A volte mi viene difficile spiegare le cose per come le sento davvero, in questo caso il modo migliore per esorcizzare mi sembrava portare il concetto all’esatto opposto: ci avrei sicuramente pianto e quindi mi metto nella condizione di riderci su. Posso dire che l’ironia è un’amica bestiale.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/henna-aurevoir

Henna sulla strada del successo

Henna è il nome d’arte di Elena Mottarelli, cantautrice Valtellinese trasferitasi a Milano nel 2015, città che le darà la possibilità di vivere la musica sotto ogni aspetto. Vede i dischi di Dalla, De Andrè, De Gregori, ecc. come una forma di poesia solo un po’ più semplice e accessibile a tutti. La sua musica vuole portare una bandiera simbolo di folklore del paese provando a rubare e apprendere quanto possibile dai grandi maestri del cantautorato italiano inserendoci però delle sonorità più attuali. Scrivere le canzoni è il suo modo di esprimere le cose e in un qualche modo di sentirsi parte di qualcosa. Il palco è un luogo accogliente come la casa, solo che succedono più cose, ci si veste meglio e c’è sicuramente più gente. Nel marzo 2021 partecipa a Musicultura e attualmente è tra i 16 finalisti.

https://www.facebook.com/henna.io

https://www.instagram.com/henna.io/