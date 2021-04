La pallanuoto torna su Sky

con i match della LEN Champions League 2020/2021, la più importante competizione maschile per club a livello europeo.

Lunedì il via alle gare della terza e ultima tappa della fase a gironi

e in acqua ci saranno anche tre formazioni italiane: a Ostia, in provincia di Roma, Pro Recco e Ortigia, a Budapest, in Ungheria, l’AN Brescia.

Tra il 19 e il 22 aprile saranno 7 in tutto i match da seguire in diretta su Sky

e in streaming su NOW, tutti con il commento del CT della Nazionale italiana Alessandro Campagna, che affiancherà Daniele Barone e Dario Massara, che si alterneranno alle telecronache.

Pro Recco e AN Brescia sono già matematicamente qualificate alla Final 8

che si svolgerà dal 3 al 5 giugno a Belgrado, in Serbia, e non più nella città tedesca di Hannover, come originariamente previsto.

Di seguito le partite in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 19 aprile

ore 20.15 Ortigia-Marsiglia Sky Sport Arena

(telecronaca Daniele Barone, commento Alessandro Campagna)

Martedì 20 aprile

ore 15.15 Ortigia-Jug Adriatik Dubrovnik Sky Sport Arena

(telecronaca Daniele Barone, commento Alessandro Campagna)

ore 19 Barceloneta-AN Brescia Sky Sport Arena

(telecronaca Dario Massara, commento Alessandro Campagna)

ore 20.15 Pro Recco-Olympiakos Pireo Sky Sport Arena

(telecronaca Daniele Barone, commento Alessandro Campagna)

Mercoledì 21 aprile

ore 16.30 AN Brescia – Jadran Herceg – Sky Sport Arena

(telecronaca Dario Massara, commento Alessandro Campagna)

ore 20.15 Jug Adriatik Dubrovnik -Pro Recco Sky Sport Arena

(telecronaca Daniele Barone, commento Alessandro Campagna)

Giovedì 22 aprile

ore 19 WASPO Hannover-AN Brescia Sky Sport Arena

(telecronaca Daniele Barone, commento Alessandro Campagna)

(disponibili su Sky Go, anche in HD)

Sky Sport