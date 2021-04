Cinema, una raccolta di opere musicali

Con una carriera che dura da tre decenni e più generazioni, la musica del compositore e pianista Ludovico Einaudi è diventata una delle più riconoscibili al mondo. Oggi, per celebrare i suoi incredibili successi cinematografici, Decca Records è entusiasta di annunciare Cinema, una nuova raccolta di incredibili opere musicali realizzate da Einaudi e utilizzate in film e TV che sarà pubblicata il 4 giugno e disponibile da oggi i preordine.

Cinema presenta 28 brani mozzafiato

Sono 28 i brani mozzafiato presentati, tra cui Insidious, Sense8, This is England e le quattro composizioni inserite nella colonna sonora di Nomadland, pellicola tra le favorite per il premio Oscar. La regista Chloe Zhao è stata recentemente ospite nel podcast Experience: The Ludovico Einaudi Story , nel quale ha spiegato al presentatore Joe Dempsie come ha scoperto per la prima volta la musica di Einaudi:

“Sono andata online per cercare musica classica ispirata dalla natura … [mi ha portato a] un video su YouTube della sua Elegy for the Arctic. Ho quindi iniziato ad ascoltare Seven Days Walking e sono rimasta stupita da come sentivo che Ludovico stava camminando sulle Alpi. Mi sembrava che lui e il personaggio di Fern camminassero parallelamente; il loro comune amore per la natura li collega, e sapevo che allora la sua musica si sarebbe adattata perfettamente al nostro film “.

Con 15 album in studio e oltre 80 sincronizzazioni cinematografiche e televisive, Einaudi è diventato uno dei compositori contemporanei più onnipresenti del secolo. Einaudi è ripetutamente in cima alle classifiche classiche a livello globale ed è diventato il più grande artista classico ascoltato in streaming di tutti i tempi.

Cinema sarà disponibile su Decca Records dal 4 giugno 2021.

Cinema Tracklist:

1. Experience

Film – Samba, Mommy

TV – This Is England 90, Sense8, 9-1-1

2. Golden Butterflies – Day 1

Film – Nomadland

3. Berlin Song

TV – This Is England 90

4. Love Is A Mystery

Film – Dr Zhivago

5. Main Theme from The Third Murder

Film – The Third Murder

6. My Journey  INEDITO

Film – The Father

7. The Water Diviner  INEDITO

Film – The Water Diviner

8. Petricor

Film – Nomadland

TV – This Is England 90

9. Fly

Film – Quasi amici, This Is England

TV – Doctor Foster

10. Time Lapse

Film – Samba

TV – This Is England 90

11. Walk

Film – Samba, Il Grande Spirito

TV – This Is England 90

12. Cold Wind Var 1 – Day 1

Film – The Father

13. Ascolta

Film – Samba

14. Histoire Sans Nom

Film – Sotto Falso Nome

15. Due Tramonti

Film – I’m Still Here

16. Run

Film – Samba, Reparer Les Vivant

17. Le Onde

Film – Aprile

18. L’Origine Nascosta

Film – The Upside

19. White Night

Film – Dr Zhivago

20. The Earth Prelude

Film – All Three Of Us

21. Oltremare

Film – Nomadland, This Is England, Listen To Me Marlon

22. Fairytale

Film – Dr Zhivago

23. Fuori Dal Mondo

Film – This Is England, Not of this World

24. Una Mattina

Film – Quasi amici, Listen To Me Marlon

25. Nuvole Bianche

Film – Insidious,

26. Newton’s Cradle

Film – The Water Diviner

27. Dietro Casa

Film – This is England

TV – Sharp Objects

28. Low Mist – Day 1

Film – Nomadland