Dopo il successo della prima edizione

nel 2019, a giugno torna Fatti sentire – Festival della musica emergente italiana, il concorso musicale ideato da Maurizio Rugginenti e realizzato da Milleunoeventi e Rusty Records, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo e la Pro Loco di Cinisello Balsamo.

Pensato per promuovere la musica emergente italiana,

FATTI SENTIRE è un festival che si rivolge a tutti gli artisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni, in qualsiasi formazione (solista, duo o gruppo).

Una commissione artistica composta da professionisti del settore, selezionerà, attraverso gli ascolti e le semifinali i finalisti che si esibiranno completamente dal vivo, insieme a grandi nomi del panorama musicale. .

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 30 aprile 2021 È possibile iscriversi gratuitamente al contest compilando entro il 30 aprile il modulo presente al seguente indirizzo: http://www.fatti-sentire.it/festival.

Per partecipare, i candidati dovranno presentare un brano inedito o pubblicato non prima del 31 dicembre 2019.I finalisti selezionati per l’edizione 2020 del festival, che non si è potuta svolgere a causa dell’emergenza sanitaria, entreranno di diritto tra i semifinalisti della nuova edizione, che saranno decretati a maggio.

Doppia serata Live per il Fatti Sentire Festival nel 2021 dove si proclamerà anche il vincitore dell’edizione 2020

I 10 finalisti

si esibiranno a giugno sul palco di Piazza Gramsci a Cinisello Balsamo (MI) in un imperdibile evento live gratuito e aperto al pubblico, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. Al termine della serata, una giuria di esperti decreterà il vincitore assoluto del contest, che si aggiudicherà il premio di 5.000 euro.

Fatti sentire

arriva anche in tv! Grande novità di questa edizione, a conferma del successo raccolto nel 2019 (6.000 presenze in piazza e 10 ore di diretta radiofonica), sarà infatti la messa in onda televisiva della finale, che sarà registrata e trasmessa in differita.

http://www.fatti-sentire.it

http://www.instagram.com/fattisentirefestival/ -www.facebook.com/fattisentiremusicaitaliana

Altri articoli di musica