È disponibile

da oggi in tutti gli store digitali https://JBalvin.lnk.to/OtraNocheSinTi!Khalid e su Youtube https://youtu.be/qrTiyVEW8gc , “OTRA NOCHE SIN TI” è la prima collaborazione tra il Re della musica latin (che in Italia ha accumulato 33 dischi di Platino e 7 dischi d’Oro) J BALVIN e il cantautore americano 5 volte nominato ai Grammy e protagonista della classifiche Usa, KHALID (già accanto tra gli altri a Billie Eilish nella meravigliosa “Lovely” ma anche a Shawn Mendes, Marshmello, Halsey e Benny Blanco e Normani).

Il brano

arriva dopo gli ultmi, ennesimi, successi di BALVIN “Tu Veneno” (https://youtu.be/5CCAMBT4WDw – che Consequence of Sound ha segnalato come “dance-able slice of reggaetón gold” e ha raggiunto i primi posti della classifica latin), “Ma G” che per Billboard ha riportato BALVIN alle sue radici rap (https://youtu.be/moFLjsO9TGA) e la collaborazione con Karol G “Location”.

J Balvin

è uno degli più grandi artisti multiplatino al mondo oggi. Ha raggiunto grazie ai suoi successi per 29 volte la vetta della Latin Airplay Chart facendo cosi la storia della classifica Billboard, diventando l’artista latino Urban con più n. 1.

Gli oltre 48 miliardi di stream e i 55 milioni di ascoltatori mensili su Spotify lo rendono l’artista latino più ascoltato al mondo sulla piattaforma e il sesto artista in generale. È inoltre il primo artista latin ad aver raggiunto il miliardo di stream su Apple Music.

La sua influenza e la strada percorsa hanno trasceso ogni confine culturale: Balvin è stato inserito dal Time tra le 100 persone più influenti del mondo nel 2020, è l’unico artista latin a collaborare con Jordan (scarpe andate sold out in un minuto), inserito nel Guinness World Record per essere stato l’artista con il maggior numero di nomination per un Latin Grammy in 21 anni ed è la terza superstar – la prima Latina – ad aver firmato un menu di Mc Donald.

Ma non solo: Balvin è stato inserito tra le 50 persone più creative della Colombia per Forbes ed è l’artista più visto al mondo su Vevo oltre ad essere il primo artista latino al mondo su YouTube, Spotify, Deezer e Shazam.