Disco remix dei Bluedaze, fuori per Pitch The Noise

Nuovo appuntamento con i Bluedaze,

la psych/dream pop band del Lago Maggiore, che dopo Skysurfers (RC Waves / Artist First) l’album di debutto uscito a novembre 2020, lancia Skysurfers Remixes in partnership con l’etichetta indipendente di musica elettronica Pitch The Noise Records.

Un vero e proprio esercizio di prospettiva, che ripropone ognuna delle 8 tracce del disco ripensata e reinterpretata da altrettanti artisti e producer, spaziando tra techno, ambient e EDM.

Scopri su Spotify:https://spoti.fi/3dNlrjL

I Bluedaze

sono una dream/psych pop band con voce femminile nata nel 2017 in provincia di Varese, a due passi dal Lago Maggiore. Anticipato dai due singoli, “Hodad” e “Dreamwalk”, nel Novembre 2020 esce “Skysurfers”, il primo album della band. Otto brani prodotti da Martino Cuman (Non Voglio che Clara) presso La Sauna Recording Studio e masterizzati da Andrea De Bernardi all’Eleven Mastering.

Tracklist

1- Hodad | by Go Dratta

“Sono partito dalla voce per la stesura di tutto l’arrangiamento…

2- Dreamwalk | by VOSM…

3- FOMO| by Joao Ceser…

4- Geography| by Idra…

5- Dangerous | by Modulaar…

6- Fuel&Cigarettes | by Malstrom…

7- Please | by Bocahhh…

8- Drive Away | by Brian Burgan…

Pitch The Noise

è un’etichetta discografica indipendente contemporanea e innovativa, specializzata in musica elettronica.

https://www.facebook.com/bluedaze.music

https://www.instagram.com/bluedaze.music/