Lana del Rey: “Chemtrails Over The Country Club”

Dopo il grande successo del precedente disco “Norman Fucking Rockwell”, uscito nel 2019 e candidato ai GRAMMY AWARDS, Lana del Rey pubblica oggi il suo settimo album in studio, “Chemtrails Over The Country Club”.

Il disco include 11 nuove tracce ed è stato interamente co-scritto da Lana e Jack Antonoff.

Vera perla dell’album è la bellissima cover del classico di Joni Mitchell, “For Free”, cantato in collaborazione con Zella Day e Weyes Blood. Altro featuring del disco è Nikki Lane nel brano “Breaking Up Slowly”.

Sempre oggi esce anche il videoclip ufficiale del nuovo singolo “White Dress”, diretto da Constellation Jones e ispirato ai film del regista David Lynch. Il brano segue i precedenti singoli ‘Chemtrails Over The Country Club’ e ‘Let Me Love You Like A Woman.’

L’album è disponibile per il download e lo streaming su tutte le piattaforme digitali e in tutto il mondo qui

Sono inoltre disponibili la versione CD, cassetta, picture disc e vari formati in vinili (visitare www.lanadelrey.com).

Chemtrails Over The Country Club Tracklist:

1. White Dress

2. Chemtrails Over The Country Club

3. Tulsa Jesus Freak

4. Let Me Love You Like A Woman

5. Wild At Heart

6. Dark But Just A Game

7. Not All Who Wander Are Lost

8. Yosemite

9. Breaking Up Slowly

10. Dance Till We Die

11. For Free