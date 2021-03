Fasma sul palco del Teatro Ariston con Nesli

In gara tra i Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “PARLAMI” (Sony Music Italy), questa sera, giovedì 4 marzo, FASMA salirà sul palco del Teatro Ariston con NESLI e insieme duetteranno, in occasione della serata dedicata alle cover, sulle note del brano “La fine”, uno dei brani più apprezzati e conosciuti del rapper e cantautore marchigiano. Dirigerà l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi.

“La Fine” di Nesli – commenta Fasma – è stato un brano che ha accompagnato la mia generazione nel momento adolescenziale. Ho scelto di valorizzarla cantandola con Nesli che l’ha scritta, perché a distanza di anni, crescendo, mi suscita ancora emozioni e spero possa emozionare anche tutti quelli che magari la ascolteranno per la prima volta”.

“Parlami”, brano con cui Fasma è in gara nella categoria Campioni, è una rock ballad prodotta dal suo immancabile compagno d’avventure GG, che mescola cantautorato rap, archi e chitarre elettriche, ed è disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming e digital download al link https://SMI.lnk.to/parlami!

Fuori anche il video del brano, al link https://youtu.be/H0C63z3DPE0, che racconta la proiezione futuristica della musica di Fasma: “nel video – commenta l’artista – la musica è rappresentata in modo molto concreto, come se fosse un robot, e io sono il meccanico di questa musica, con GG che mi accompagna e mi sta accanto”.

Ma le sorprese di Fasma non finiscono qui! L’artista ha recentemente diffuso il “suo” “Manifesto per la tutela dell’arte”, una vera e propria carta in cui vengono elencati i principi per la tutela del rapporto tra arte, artisti e terzi mediante 14 articoli.

La relazione tra il terzo, l’artista e l’arte viene infatti paragonata a quella tra madre, figlio e la vita, per cui servono delle regole affinché l’espressione artistica non scompaia mai. L’uomo non si può permettere di perdere l’arte nel mondo, perché arte è vita.

L’artista ha deciso di raccontare questo progetto innovativo, che vuole avere un chiaro impatto sociale nel mondo artistico, attraverso una clip video che ha diffuso sui suoi canali social, visibile a questo link: https://bit.ly/301Ii4D.

Sin dall’inizio della sua carriera, Fasma è riuscito a dimostrare la forza e la trasversalità del suo progetto, confermate ancora una volta dal suo essere tra i nomi scelti per la 71^ edizione della kermesse!