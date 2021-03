A quattro anni di distanza da “Prisoner 709”, Caparezza torna con un nuovo album, “Exuvia”, ottavo disco in studio, disponibile dal 7 maggio su etichetta Polydor/Universal Music. L’album contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge. Da oggi 31 marzo, è attivo il preorder e il presave del disco al seguente link: https://pld.lnk.to/Exuvia

Il significato di Exuvia

L’exuvia è, in sintesi, il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta. Caparezza prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal passato al presente. Il disco celebra così il rito di passaggio, il distacco e la fuga dalla propria “exuvia”.

“Exuvia” è anche la canzone scelta come manifesto dell’album e da oggi su tutte le piattaforme digitali. È il brano finale che chiude il percorso, ma anche il momento che segna la rinascita.

Caparezza racconta

“La mia EXUVIA è un rito di passaggio in 14 brani, il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire dalla selva e far perdere le proprie tracce. Ho speso davvero tutte le mie energie per poter uscire dalla mia EXUVIA, ma di questo parlerò a tempo debito. Adesso preferisco farvi ascoltare la title track. L’album è già in pre-ordine e io sono già in fermento.

Il viaggio è iniziato.”

Exuvia tour

Il disco è disponibile dal 7 maggio in digitale e in formato CD e LP.

Il preorder dell’album in CD e LP in tutti i principali store (https://pld.lnk.to/Exuvia) darà diritto all’acquisto anticipato ed esclusivo, prima della prevendita generale, dei biglietti dell’EXUVIA tour che prenderà il via dal mese di febbraio 2022 nei principali palasport.

Chi è Caparezza:

Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, è rapper, cantautore e produttore discografico italiano. Figlio della maestra Franca Murolo e dell’operaio Giovanni Salvemini che suonava in un gruppo musicale, Michele comincia a cantare fin da bambino. Studia ragioneria presso l’istituto tecnico di Molfetta, sebbene volesse fare il fumettista. Ottenuto il diploma decide di occuparsi di pubblicità e vince una borsa di studio per l’Accademia di Comunicazione di Milano, ma ben presto abbandona il mondo pubblicitario per dedicarsi a tempo pieno alla musica.

