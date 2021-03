Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile

La Città metropolitana di Milano (CMM) si avvia a definire la propria agenda di sviluppo sostenibile. E lo fa in stretta collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in condivisione con la Regione Lombardia e le altre città metropolitane italiane, e coinvolgendo le amministrazioni locali, gli istituti di ricerca, le associazioni, i tecnici e gli ordini professionali interessati.

Il 10 e il 17 marzo 2021 dalle 9 alle 13, attraverso due incontri virtuali gratuiti CMM presenterà il percorso che intende intraprendere. Il primo appuntamento farà il punto sugli aspetti istituzionali, su ciò che le norme nazionali ed europee prevedono, sugli obiettivi da raggiungere.

Il secondo incontro si svolgerà in forma di workshop interattivo, in cui focus sarà la messa in comune di buone pratiche. In questo caso l’obiettivo principale è fare rete e apprendere assieme nel corso dell’azione, per poi valutare l’esperienza compiuta e migliorare.

L’iniziativa proposta da CMM rientra nell’alveo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma di azioni fondato sulla crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’Ambiente, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Il programma fissa 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile declinati in 169 target che possono essere associati a 5 macrocategorie (5 P): Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta. A valle di questo accordo l’Italia, nel dicembre 2017, ha definito la propria strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) che è diventata quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali, svolgendo un ruolo importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di attuazione che proseguirà fino al 2030.