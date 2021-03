“Adrenalina”, singolo di Senhit feat. Flo Rida

Vanta collaborazioni con producer del calibro di Brian Higgins e Benny Benassi e performance in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, all’Arena di Verona… il suo progetto #freakytriptorotterdam sta facendo il giro del mondo e ha già ottenuto più di 4 milioni di visualizzazioni su Youtube… I fan la conoscono come Freaky Queen… questo e molto altro è SENHIT, la più internazionale delle artiste italiane!

E venerdì 12 marzo arriva una nuova sorpresa! Esce “ADRENALINA”, il nuovo singolo di SENHIT feat. FLO RIDA, in cui la voce della cantante italo eritrea si aggiunge alle barre del rapper multiplatino, in un brano che si preannuncia una vera hit!

“ADRENALINA” ha uno stile internazionale in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra). Sulle strutture armoniche ricercate si muovono la voce grintosa di Senhit e le barre di Flo Rida, il ritornello rimane in testa e un ritmo coinvolgente fa crescere…l’adrenalina!

Senhit rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2021 che si terrà a Rotterdam dal 18 maggio. Sul palco porterà una versione speciale del singolo, “Adrenalina – Eurovision version”, il cui video con la direzione artistica di LUCA TOMMASSINI è disponibile da oggi, lunedì 8 marzo, al seguente link https://youtu.be/eRAN7AzEKak.

Intanto Senhit… si è lanciata da un aereo per presentare in anteprima il nuovo singolo, aprendo un paracadute con la scritta ADRENALINA con il quale si è librata tra Bologna e San Marino: quest’ultima impresa, attesta definitivamente l’artista come la “Freaky queen” del popolo eurovisivo! Video online su Wiwibloggs: https://youtu.be/Wmz6sNTO3vI.

«Ho sempre voglia di avventura, emozione, nuove esperienze, di vivere a 360 gradi e “Adrenalina” mi rappresenta al meglio con il suo mix di electro pop internazionale e suoni ricercati di strumenti che provengono dall’Eritrea! Per questo ho deciso di portarla anche sul palco di Eurovision, con Luca Tommassini stiamo preparando un grande show»