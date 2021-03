24kGoldn: uscito l’atteso album di debutto “El Dorado”

“Eldorado”: il debutto

Sulla scia dell’incredibile successo della hit mondiale “Mood” feat. Iann Dior cerificata 2X PLATINO (FIMI/GFK) e del singolo “Coco” feat. DaBaby attualmente in rotazione radiofonica il rapper e cantante di San Francisco 24kGoldn debutta oggi con “El Dorado”, il suo primo album di inediti (https://smi.lnk.to/24kGoldnElDorado).

“El Dorado” include collaborazioni con superstar della scena rap internazionale come Future, Dababy, Swae Lee e Iann Dior. Registrato lo scorso anno con KbeaZy, Omer Fedi e Blake Slatkin, l’album include una miscela perfetta di rap, pop, rock e molto altro. In questo lavoro 24kGoldn si pone come obiettivo quello di fare della musica che possa risvolgersi alla generazione Z di oggi e ai millennial.

La tracklist di “El Dorado”:

1. The Top

2. Company (feat. Future)

3. Love Or Lust

4. Outta Pocket

5. Coco (feat. DaBaby)

6. Butterflies

7. Breath Away

8. Yellow Lights

9. 3,2,1

10. Empty (feat. Swae Lee)

11. Cut It Off

12. Don’t Sleep

13. Mood (feat.Iann Dior)

Il singolo attualmente in rotazione radiofonica “Coco” feat. DaBaby vanta ad oggi 75 milioni di stream, 16 milioni di visualizzazioni, e ha raggiunto la Top 30 dell’airplay.

Il terzo brano che ha anticipato la pubblicazione dell’album è invece “3,2,1” (https://www.youtube.com/watch?v=WbHfQgVi1GA) , il cui videoclip ufficiale è stato diretto da Austin Peters, e vede 24kGoldn raccontare le “montagne russe” di una storia d’amore.

Chi è 24kGoldn

24kGoldn, pseudonimo di Golden Landis Von Jones, nasce a San Francisco, 13 novembre 2000 è un rapper e cantante statunitense. Prima di avvicinarsi alla musica, ha dichiarato che era “intenzionato a diventare un manager e ad entrare nel mondo della finanza”. Attualmente frequenta la University of Southern California, dove ha avviato la sua carriera di rapper.

Con la Hit planetaria “Mood” ft. Iann Dior, 24kGoldn è stato una delle più grandi rivelazioni musicali del 2020. Il brano è rimasto per ben 8 settimane al #1, e per 28 nella Top 10 (ora al #5) della Billboard Hot 100, è 3x PLATINO negli Stati Uniti con oltre 1.6 MILIARDI di stream e 190 milioni di visualizzazioni su Youtube, e ha ottenuto la certificazione 2X PLATINO in Italia, dove ha raggiunto la Top 5 dell’airplay radiofonico.

Non solo, con certificazioni in 28 paesi del mondo, ha superato negli Stati Uniti il record per “brano pop più trasmesso in radio nell’arco di 7 giorni”.

Poco dopo essere stato nominato il primo YouTube Artist on the Rise del 2021, oltre ad essere stato protagonista del concerto del Black History Month di Hulu e persino al concerto del New York Times, 24kGoldn lancia El Dorado: The Game, dove i fan potranno giocare con la possibilità di vincere un premio in denaro e un’esperienza AR accessibile a livello globale con Scavengar.

Per celebrare l’uscita di El Dorado, 24kGoldn ha partecipato anche ad un esclusivo concerto in streaming TikTok sabato 27 marzo.

Vlog di Road 2 El Dorado

Sono disponibili gli episodi 1, 2 e 3 del vlog di Road 2 El Dorado dove l’artista mostra esclusivi filmati dietro le quinte della campagna El Dorado, con dei cameo di amici e colleghi come Lil Nas X, Rae Sremmurd, The Kid LAROI, Lil Tecca, Druski, Cole Bennett e altri.

