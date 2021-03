“Fluttering”, nuovo singolo dei SoSpyro uscito il 26 marzo

SOSPYRO

“Voglio solo quiete come un acrobata sull’acqua”

Fluttering

Fluttering è uno stato d’animo, è un inno all’indipendenza che ogni persona dovrebbe

raggiungere per stare bene con se stessa prima che con gli altri. La sensazione in cui ti

trasporta il brano è quella di sentirsi sospesi in aria, liberi da ogni vincolo, per poi

improvvisamente tornare a terra nelle strofe, come se si venisse svegliati da un sogno.

Per fare questo Faberjé, produttore del gruppo, sfrutta una melodia fluttuante e morbida

accostata ad un 808 che ruba la scena durante le strofe e utilizzando nella fase di mix diverse automazioni per rendere il pezzo dinamico ma scorrevole.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sospyro_music/

“Un progetto musicale fuori dagli schemi”

L’idea del progetto SoSpyro nasce alla fine del 2016 su un balcone in una serata di dicembre tra sigarette e barre in freestyle.

SoSpyro è un gruppo di sei ragazzi torinesi con la passione per la musica che, dopo un anno di abbozzi di testi discutibili nelle ore di filosofia, cantine e soffitte adattate a studi di registrazione e computer che non arrivano, si uniscono per dare vita a un progetto musicale fuori dagli schemi.

Dopo l’uscita dell’ep “Ep Hour” nel 2019 e i live in diversi locali della scena torinese, sono finalmenti pronti per la pubblicazione del loro primo Disco, in uscita nella primavera 2021.