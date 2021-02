VERISSIMO

MELISSA SATTA:

“Con Boateng la storia più importante della mia vita”

“Adesso voglio riprendere la mia vita in mano

come mamma e come donna”

“Desidero un fratellino o una sorellina per Maddox”

Melissa Satta, ospite domani a Verissimo, commenta l’ultimo post scritto insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng lo scorso dicembre per comunicare definitivamente la loro separazione: “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”. E aggiunge: “Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”.

Ai microfoni del talk show la showgirl e modella confida di aver raccontato tutto apertamente al figlio: “Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale”.

Per Melissa non è invece un gioco il mondo del gossip con cui si è dovuta spesso scontrare: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”.

Infine, su cosa si auguri per il futuro, l’ex velina rivela: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina – e conclude – prima o poi succederà”.