Da oggi, venerdì 12 febbraio, la potente voce della cantante e compositrice SILVIA NAIR torna in radio con “Sono qui”, il nuovo singolo tratto da “Luci e ombre”, il suo ultimo album di inediti che continua a raccogliere ottimi consensi di critica e pubblico (già disponibile nei negozi e in digitale https://lnk.to/24ZtfL).

Sempre da oggi, è online su YouTube il video del brano, visibile al link https://youtu.be/Q5kIrfryLf0. Un corto cinematografico, una spy-story ambientata tra Praga, la campagna della Boemia e il castello di Hruba Skala, alla ricerca di un’antica chiave, che simboleggia il senso della vita.

“Sono qui”, scritto e composto dalla stessa Silvia Nair, è un inno alla libertà, dal sound esplosivo e coinvolgente.

Un brano attraverso cui l’artista afferma con forza la sua esistenza ed essenza, la sua voglia di ripartire e affrontare con consapevolezza le difficoltà quotidiane della vita.

«Ognuno di noi deve lottare per affermare se stesso e la propria libertà, soprattutto dopo aver affrontato momenti difficili che non ci hanno permesso di vivere la nostra vita come avremmo voluto – racconta Silvia Nair – “Sono qui” è un canto di liberazione, per ricordare a noi stessi quanto è importante affermare la nostra esistenza e la nostra forza. Un canto che lancia una sfida: “Ti afferro, Vita! Ti avvinghio con tutte le forze che ho, con le unghie e con i denti, con entusiasmo e disperazione, con energia e stanchezza, con fiducia e delusione. Sono pronta ad affrontare tutte le sfide che mi presenterai con l’aiuto della Passione, del Sogno e dell’Amore che porto dentro me. Guardami, Vita, io sono qui!»

“Luci e ombre” è un disco pop e rock sinfonico registrato negli storici Wisseloord Studios di Hilversum e ad Amsterdam, in cui l’artista racconta in musica e parole le luci e ombre insite nella natura umana e nel quotidiano. Un intenso viaggio ricco di emozioni nel quale mente e cuore si incontrano e si scontrano sprigionando la loro forza attraverso l’intensa voce di Silvia Nair.

Un album che vede la partecipazione del tenore Vittorio Grigolo e del violinista David Garrett e che vanta la prestigiosa produzione olandese di Franck Van Der Heijden (arrangiatore tra gli altri di Michael Jackson, John Legend, David Guetta, David Garrett, Celine Dion, ecc.) e Michael La Grouw. Hanno collaborato alla sua realizzazione musicisti, orchestre d’archi e sound engineers altamente qualificati. “Luci e ombre” è stato anticipato in radio dall’uscita dei singoli “L’ombra Sul Cammino” e “Ho visto un sogno”.

Questa la tracklist dell’album: “Tra follia e lucidità”, “Sono Qui”, “L’ombra sul cammino” (https://youtu.be/pzAWTqRnwA8), “Ti rivedrò”, “Mi troverai sempre qui” feat. Vittorio Grigolo e David Garrett (https://youtu.be/ZaG_-MR-WkY), “L’Isola che vorrei”, “Ho visto un sogno” (https://youtu.be/qevl5Uj2PQM), “Il respiro del mondo”.