Comunicato chiusure Milano Serravalle S.p.A.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Febbraio alle ore 06:00 di Martedì 16 Febbraio 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (km 4+075) in entrata da Torino e Venezia per carreggiata sud (direzione A1–Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita da A4 provenienza Torino (Km 4+075) per Rho-Pregnana M.se. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Pero-Fiera (Km 3+050) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 16 Febbraio alle ore 06:00 di Mercoledì 17 Febbraio 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Rho-Pero-Fiera (Km 2+620). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.33 Rho-Sempione (Km 2+620) e A4 Venezia (Km 4+075) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Rho-Figino (Km 4+075).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 16 Febbraio alle ore 06:00 di Mercoledì 17 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A1-A50 (Km 31+420) in entrata da Bologna per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo San Giuliano Milanese dell’Autostrada A1.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 16 Febbraio alle ore 06:00 di Mercoledì 17 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (km 4+075) in entrata da Torino per carreggiata nord (direzione A8–Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita da A4 provenienza Torino (Km 4+075) per Rho-Pregnana M.se. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Febbraio alle ore 06:00 di Venerdì 19 Febbraio 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (km 4+075) in uscita per Venezia e Torino da carreggiata sud (direzione A1–Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rho-Figino (Km 4+075) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione e sostituzione dei dispositivi di smaltimento acque, verrà effettuata la seguente chiusura permanente:

– Dalle ore 10:00 di Lunedì 15 Febbraio alle ore 12:00 di Sabato 20 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per S.P.113 Cernusco S/N (km 15+760) da carreggiata sud (direzione A1/Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo S.P.3 Brugherio/Cologno Nord MM2 (km 14+525) per la successiva uscita in carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Febbraio alle ore 06:00 di Martedì 16 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Via Palmanova (km 10+650) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo per Area di Servizio Gobba/MM2 (km 9+720) per la successiva uscita in carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 17 Febbraio alle ore 06:00 di Giovedì 18 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S. 9 Via Emilia (km 0+390) provenienza San Donato M.se per carreggiata nord (direzione Usmate-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Mi-Via Rogoredo).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Febbraio alle ore 06:00 di Venerdì 19 Febbraio 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.415 Paullese/MM3 San Donato M.se e MI-Santa Giulia (km 1+370) per carreggiata nord (direzione Usmate-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.9 MI-Via Rogoredo (0+390) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 19 Febbraio alle ore 06:00 di Sabato 20 Febbraio 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Via Mecenate e MI-Ponte Lambro (km 2+594) per carreggiata nord (direzione Usmate-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.P.415 Paullese (km 1+370) per il successivo ingresso in carreggiata nord.