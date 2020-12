Tia: Destino”

È disponibile da domani, venerdì 18 dicembre, “DESTINO” (Dogozilla Empire/Sony Music Italy), il primo progetto discografico di TIA, prodotto da Ryanairz sotto la direzione artistica di Don Joe. Il mixtape, disponibile in presave, è stato anticipato dai singoli “Rocky”, pubblicato il 20 novembre, e “Romantici”, fuori dal 04 dicembre.

Come suggerisce il titolo, il progetto è lo strumento con cui il “DESTINO” di TIA prende forma, il mezzo con cui l’artista si proietta verso il futuro che ha sempre sognato. La raccolta si compone di 10 tracce, di cui 8 inedite, che trasudano l’entusiasmo, l’energia, la fame e la determinazione di un ragazzo che, nonostante la giovanissima età, ha piena consapevolezza di ciò che vuole essere e ciò che vuole diventare, che è pronto a lottare per realizzare il sogno di vivere della propria passione e che è desideroso di trasmettere a chi lo ascolta, attraverso le proprie canzoni, la stessa gioia di vita.

I pezzi sono caratterizzati da sound eterogenei, che spaziano dal rap old school alla drill music e donano al contempo freschezza e personalità all’intero progetto. I brani, scritti in momenti e luoghi diversi della vita di TIA, alcuni in studio, altri durante il lockdown e altri ancora in viaggio, rappresentano a 360° il suo universo musicale e possono essere considerati il frutto dell’evoluzione professionale di un artista che a soli 17 anni dimostra di avere uno stile definito, coerente e riconoscibile.

Il rapper appare maturo, consapevole, perfettamente capace di abbracciare temi differenti, come amore, amicizia, ambizione, e in grado di riflettere a mente lucida sulla vita, sulla sua precarietà e sull’importanza di viverla in pieno, dando alla propria voce la possibilità di farsi sentire in mezzo a tutte le altre.

La pubblicazione di “DESTINO” è stata anticipata dall’uscita dei singoli “Rocky”, fuori da venerdì 20 novembre, e “Romantici”, disponibile da venerdì 04 dicembre. Con questi brani TIA ha voluto regalare ai fan un’anteprima di un progetto che raccoglie i frutti della crescita e della maturazione artistica e personale che ha vissuto negli ultimi anni. Il mixtape è interamente prodotto da Ryanairz e si avvale dell’inconfondibile firma di Don Joe, a cui è affidata la direzione artistica, con cui il giovane rapper porta avanti un sodalizio nato nel 2017 con la pubblicazione del primo singolo “Black Sheep”, con cui il rapper ha fatto il suo ingresso nel mercato musicale italiano.

TRACKLIST

1. “Intro (2091)”;

2. “Rocky”;

3. “Romantici”;

4. “Holy”;

5. “N.C.S.U.”;

6. “Atlanta”;

7. “Destino”;

8. “Patto col diavolo”;

9. “Nessuno”;

10.“Comparsa”.