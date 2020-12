Gift card Panificio Zerbetto

La Gift Card del panificio Zerbetto è un regalo utile e adatto a tutti.

Chi l’acquista può regalarla, scegliendo l’importo da destinare ed è possibile personalizzarla con il nome del destinatario.

Puoi trovarle in panetteria in via Repubblica, 30 ed avere informazioni al numero 346.5909969

Chi la riceve potrà da subito recarsi nella panetteria e fare acquisti che verranno scalati dalla Gift Card.

Importante: ricordiamo che nel panificio oltre a varie tipologie di pane, ad esempio alla zucca o con le patate, si trovano focacce, pizzette e altri generi alimentari (biscotti, pasta, salse, affettati, scatolame) e cesti di Natale.

Quest’anno scegli un regalo utile e #buonocomeunavolta