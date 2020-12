Melancholia: “What are you afraid of?”

Da venerdì 4 dicembre, “WHAT ARE YOU AFRAID OF?” (Sony Music Italy), il primo EP dei MELANCHOLIA, band che con il suo talento e la sua energia ha conquistato il pubblico di X FACTOR 2020 e non solo. Benedetta, Filippo e Fabio sono pronti a travolgerci ancora con la loro creatività autentica, questa volta da protagonisti assoluti. L’EP è disponibile da oggi in streaming e digital download al link: https://SMI.lnk.to/Whatareyouafraidof.

Al centro di “What are you afraid of?” troviamo la voce di Benedetta e la capacità di Filippo Petruccioli (chitarra) e Fabio Azzarelli (synth) di ricamare, sopra questa voce senza eguali, suoni che si inseriscono perfettamente in un panorama internazionale. Nella loro performance si agita una musica delirante, emozionale e dark, in un crossover di suoni rap, elettronici e indie.

Accanto a “Léon” e “Alone”, brani che i Melancholia hanno avuto modo di presentare sul palco di X FACTOR 2020 durante il loro percorso, esprimendo tutta la teatralità e la spettacolarizzazione di cui loro musica è pregna, si aggiungono altri 7 inediti.

Questa la tracklist dell’EP:

1- Léon

2- CELLAR DOOR

3- RANT

4- Mr. Murphy

5- VENOM

6- Alone

7- T.R.A.P.P.E.D.

8 – i’m giving up

9- BLACK HOLE