Kelly Lee Owens in Italia nel 2021

RADAR Concerti presenta KELLY LEE OWENS. La producer e songwriter gallese arriva in Italia per un’imperdibile data, che si terrà l’11 novembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano, per presentare dal vivo l’ultimo disco INNER SONG, ritenuto dalla critica internazionale uno dei dischi migliori dell’anno.

Unire la club culture a un linguaggio pop delicato ed evocativo: è la sfida di Kelly Lee Owens, sfida che già aveva definito con il riuscitissimo debut album omonimo (2017), immerso tra atmosfere dream pop e techno-minimal e fin da subito destinato a costruire aspettative altissime sul successore. Secondo capitolo discografico che arriva il 28 agosto 2020, dopo quelli che lei stessa ha definito “the hardest three years of my life”. A differenza del predecessore, Inner Song non è nato dalle viscere di una ricerca asfissiante per il sound perfetto fin dal momento d’ispirazione, ma, come ha affermato la producer, “this time around, I let go of my perfection in the initial moment for the ideas to fully flourish and become what they want to be”.

Tra atmosfere minimali, techno e arpeggi elettronici s’intravede la concettualizzazione musicale di Kelly Lee Owens. La critica ha accolto Inner Song riservandogli un posto tra le uscite più sorprendenti dell’anno:

“By allowing her songs to breathe, leaving space for contemplation, ‘Inner Song’ is a perfectly-arranged album where each track has a part to play: an emotive-yet-euphoric collection that’s made for late-night reflection, Kelly Lee Owens has made one of the most beautiful records of the year.” (NME)

L’11 novembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano KELLY LEE OWENS farà conoscere nuove sfumature di un disco unico, gemma musicale di un’artista destinata a regalarci una serata indimenticabile.