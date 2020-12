Bollate. Nuovi orari per il Numero emergenze Covid

Nuovi orari per il numero unico del Comune di Bollate nato lo scorso 3 dicembre per aiutare i cittadini alle prese con l’emergenza da Covid 19. A partire da lunedì 14 dicembre il numero 800.47.47.47 sarà attivo con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.

Ricordiamo che il numero unico può essere usato per informazioni di ogni tipo sul Coronavirus e sulla relativa attivazione di servizi da parte del Comune. Ad esempio per richiedere la spesa e i medicinali a domicilio, per la consegna dei pasti, per l’assistenza domiciliare in quarantena, per un aiuto con la gestione degli animali domestici e per un supporto psicologico spesso necessario in questo periodo di difficoltà.