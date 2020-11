Stasera Italia

Ore 20.30

Retequattro

TRA GLI OSPITI:

DANILO TONINELLI (ore 20.30, circa 25 minuti)

MAURIZIO LUPI

DARIO NARDELLA

Questa sera, giovedì 5 novembre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Stasera Italia”, Barbara Palombelli commenterà in diretta con il senatore Danilo Toninelli (M5S) , il deputato Maurizio Lupi (Noi per l’Italia) e il sindaco di Firenze Dario Nardella i temi di più stretta attualità. Tra gli argomenti trattati: la situazione epidemiologica del Paese, il nuovo Dpcm con le polemiche tra i presidenti di Regione e il Governo rispetto alla divisione dell’Italia in tre fasce a rischio, e le ultime notizie dagli Stati Uniti sull’elezione del 46esimo presidente.

Tra gli ospiti anche: il dottor Angelo Vescovi, Direttore Scientifico Casa Sollievo della Sofferenza, e Daniele Capezzone.