MSMT Comunicato chiusura integrazione

Il precedente comunicato del 30 ottobre viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni qui richiamate.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori urgenti di manutenzione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Giovedì 5 Novembre alle ore 06:00 di Venerdì 6 Novembre 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P. ex S.S.35 provenienze Meda e Milano (Km 12+940) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I

l percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo Paderno / Calderara per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.9 vecchia Valassina (Km 11+531).