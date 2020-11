X Factor, boom dei Melancholia: anche i bookmaker li lanciano verso la vittoria finale

Con l’inedito “Leon”, presentato nel live di giovedì scorso, hanno impressionato i giudici e il pubblico. E ora i Melancholia si sono presi anche il favore dei bookmaker, che li indicano come principali candidati alla vittoria finale di X Factor 2020. Gli analisti di Planetwin365 danno la band perugina a 3,25, quota più bassa fra i dodici concorrenti in gara. Nel secondo live, in programma domani, cercheranno di fare un altro passo verso il successo, con il brano Bloodmoney, di Poppy. Regge il confronto, per ora, Mydrama, a 3,50, mentre il terzo gradino del podio è occupato dalla diciassettenne Casadilego, che ha colpito i giudici per l’estensione e la varietà del timbro vocale ed è data a 5,00. Seguono Blind a 5,50 e Cmqmartina a 8,25, dopo di che si va in doppia cifra con Bluefelix, a 14.

Fra gli altri, poche chance per Eda Marì, che in apertura di puntata andrà in ballottaggio con chi durante la settimana ha avuto l’inedito meno visto e scaricato sulle piattaforme digitali.

Quanto ai giudici, gli analisti puntano su Hell Raton (Under Donne), che ha in squadra tre favoriti come Casadilego, Mydrama e Cmqmartina. Il suo successo finale si gioca a 1,85. L’insidia principale è Manuel Agnelli a 2,80 (Gruppi), mentre Emma Marrone (Under Uomini) è a 4,00 e Mika (Over), a 8,00, è chiamato a una difficile rimonta.