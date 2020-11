Radio 105 Tv e Radio 105: al via “105 Mi Casa Live”

RADIO 105: AL VIA “105 MI CASA LIVE” CON MAX BRIGANTE

Dal 9 novembre, tutti i lunedì le esibizioni live degli artisti del momento.

Si comincia con J-Ax

A partire da lunedì 9 novembre Radio 105 e Radio 105 Tv (canale 157 del digitale terrestre) si arricchiranno di un nuovo appuntamento: il programma di Max Brigante, “105 Mi Casa” – in onda in simulcast radio/tv dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 21.00 – presenterà un appuntamento speciale con le esibizioni live degli artisti più amati.

“105 Mi Casa” è il salotto di Radio 105, un salotto frequentato da personaggi noti della musica, dello spettacolo, dello sport, dell’intrattenimento e dell’attualità. A “105 Mi Casa” da sempre ci si mette comodi e si parla di tutto, con l’ospite in studio, con gli amici in ascolto da casa e con il pubblico di fronte alla tv.

Dal 9 novembre la settimana di “105 Mi Casa” si arricchirà di un nuovo appuntamento già amato dagli ascoltatori di Radio 105, ma che adesso andrà anche in tv: “105 Mi Casa Live” per la prima volta infatti sarà visibile in diretta sul canale televisivo di Radio 105.

In un orario e una dimensione che creano maggiore intimità con l’ascoltatore e il pubblico a casa, la chiacchierata dell’artista con Max Brigante sarà resa ancora più coinvolgente dall’esibizione live in versione acustica.

Si comincia lunedì 9 novembre con J-Ax.

I prossimi due appuntamenti: il 16 novembre Francesco Gabbani e il 23 novembre Le Vibrazioni. A seguire, Negramaro, Fabrizio Moro, Pinguini Tattici Nucleari.