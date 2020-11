Celtic Hills, contemporanea uscita con gli Starbynary

Doppia soddisfazione per il cantante Joe Caggianelli, leader degli Starbynary e special guest su Schrage Musik

Doppia soddisfazione per il cantante milanese Joe Caggianelli che vede uscire Venerdì 13 novembre ben due lavori con due band diverse: I suoi Starbynary con il quarto album Paradiso e con i Celtic Hills con l’Ep Schrage Musik!

Paradiso è il quarto lavoro in studio per gli Starbynary con il loro progressive power metal, ma Caggianelli ha cantato anche sull’Ep dei friulani Celtic Hills guidato dal carismatico Jonathan Vanderbilt.

Il brano dove Joe Caggianelli canta è freewill canzone scritta insieme a Leo Giraldi che prima suonava con i Celtic Hills, poi era passato ai Starbynary e ora lavora a un suo progetto per conto suo.