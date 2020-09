Niccolò Fabi in vinile

Prosegue la pubblicazione da parte di Universal Music di tutto il catalogo del cantautore NICCOLO’ FABI in Vinile 180g con audio rimasterizzato con altri 2 titoli in uscita il 25 Settembre: “Novo Mesto” e “La Cura Del Tempo”.

“Costruire”, “Oriente” ed “Evaporare”, tra i brani contenuti in “Novo Mesto”, le cui canzoni sono state arrangiate quasi totalmente con strumenti acustici. All’interno dell’album trova anche spazio una cover di “So Lonely” dei Police, uno dei gruppi di riferimento di Fabi. È presente anche una traccia nascosta al termine dell’album che è la versione strumentale del brano “Mettere le ali”. Il disco, prodotto dallo stesso Fabi e da Adriano Pennino, è stato registrato e mixato da Fabrizio Simoncioni.

La Cura del tempo è il quinto album di Fabi che torna dopo un lungo periodo passato in tour. Il titolo dell’album rimanda a uno dei temi principali, che è l’elogio alla pausa e alla meditazione. La stessa lunga attesa di quest’album è dovuta alla ricerca, da parte di Fabi, di recuperare il valore del tempo. Tra i brani contenuti all’interno dell’album, ricordiamo “È non è”, “Il negozio di antiquariato” e “Offeso” (feat Fiorella Mannoia). Il disco è stato prodotto dallo stesso Fabi e da Adriano Pennino, e mixato da Fabrizio Simoncioni.