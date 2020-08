tha Supreme: “Offline”

Nato da un’idea di tha Supreme e prodotto da Movimenti Production, è da oggi online al link http://www.youtube.com/watch?v=dCdbKK_hyQw, il videoclip di 0ffline, il suo nuovo singolo feat. bbno$, che si è piazzato direttamente in cima alla tracklist dell’album 23 6451, completando così uno dei progetti discografici più amati dell’ultimo anno e lanciando l’artista verso una nuova avventura.

Il brano, uscito per Arista/Sony Music Italy e disponibile in streaming e digitale al link http://thasupreme.lnk.to/0ffline, è nato dalla collaborazione internazionale tra il giovane fenomeno italiano, che con un solo album all’attivo – record su Spotify per essere l’album più ascoltato di sempre in Italia nella prima settimana (con 59.533.687 stream) – e un immaginario completamente nuovo è riuscito a farsi amare da pubblico e critica, e il rapper canadese, che con la sua hit “Lalala” in collaborazione con il producer Y2K, si è fatto conoscere in tutto il mondo, conquistando chart dal Canada agli Usa, fino ad arrivare in Europa.

tha Supreme e bbno$ hanno una cifra in comune: 1 miliardo di stream a testa, conquistati grazie al grande successo dei loro rispettivi progetti.

Nell’ultimo anno tha Supreme ha dato vita a una delle più importanti rivoluzioni musicali dei nostri tempi, facendo parlare ovunque di sé, merito del suo grande talento e del successo del suo album d’esordio.

Le certificazioni ottenute quasi non si contano più, a partire dall’album 23 6451 certificato doppio disco di platino. A questo si aggiungono: blun7 a swishland triplo platino; fuck 3x, m8nstar, scuol4, oh 9od feat. Nayt, m12ano feat. Mara Sattei disco di platino; ch1 5ei te, occh1 purpl3 feat. Marracash, 2ollipop, sw1n6o feat. Salmo, no14 feat. Dani Faiv disco d’oro (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

Ai grandi risultati si unisce, tra gli altri, anche l’oro di Dilemme (Remix) di Lous and the Yakuza, tha Supreme & Mara Sattei, altra collaborazione internazionale che ha visto tha Supreme protagonista insieme alla sorella Mara Sattei.

tha Supreme ha subito dimostrato la forza del progetto, contando già nelle prime 24 ore 7 tracce di 23 6451 nella chart Top 200 Global di Spotify, con tutti i 20 brani nelle prime 21 posizioni della Top 50 Italia (era comunque un brano in collaborazione con tha Supreme a figurare alla numero 15, Supreme di Marracash feat. Sfera Ebbasta), ed entrando direttamente al n°1 della classifica degli album più venduti della settimana alla sua prima settimana d’uscita, con 7 brani al vertice della Top Singoli Fimi e blun7 a swishland al primo posto.

Il progetto discografico, il cui concept grafico è stato curato a sua volta dall’artista, è disponibile al link https://SMI.lnk.to/236451, nei formati digitale, cd, doppio lp standard e doppio lp deluxe colorato con speciale cover lenticolare.