Le Vibrazioni: continua il Summer Tour

Continua il SUMMER TOUR de LE VIBRAZIONI, una serie di concerti in tutta Italia che, nonostante la particolare situazione che stiamo vivendo, riescono a trasmettere una scarica di energia rock per tornare a vivere la musica live!

«Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema. D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionate. Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo!» afferma Francesco Sarcina.

Queste le prossime date:

8 agosto al Summer Festival di Civitavecchia (Roma) in Piazza della Vita

20 agosto in Piazza del Popolo a Alba Adriatica (Teramo) – prevendite disponibili su Ciaotickets

21 agosto all’Anima Festival di Fossano (Cuneo) in Piazza Castello – prevendite disponibili su Ticketone

30 agosto in occasione di NOTTINARENA all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine) – prevendite disponibili scaricando l’applicazione EILO (Google Play e App Store), info su www.fvgmusiclive.it.

Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco ‘Garrincha’ Castellani e Alessandro Deidda porteranno sul palco i singoli più recenti e i grandi successi che hanno segnato i loro 20 anni di carriera.