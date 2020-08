Il 12 settembre dalle ore 11.00 si terrà l’OPEN DAY al CPM Music Institute di Milano (via Elio Reguzzoni, 15), il primo in presenza dopo il lockdown.

Organizzata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, la giornata di orientamento sarà un’occasione speciale per conoscere il mondo della scuola di Alta Formazione Artistica Musicale (riconosciuta dal MIUR nel 2016) fondata e gestista da oltre 35 anni da Franco Mussida.

All’interno di una sede che si sviluppa su 2500mq, rinnovata e pronta per un nuovo Anno Accademico in completa sicurezza, sarà possibile: visitare la scuola; ricevere informazioni sui percorsi formativi, i servizi e le attività extra-didattiche; scoprire le opportunità professionali; interagire con docenti, allievi e staff; sostenere un’audizione; scegliere il piano di studi più adatto alle proprie esigenze e iscriversi ai corsi.

Questo il programma dell’Open Day del 12 settembre:

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

• Presentazione del CPM e dell’offerta formativa

Gli ospiti saranno accolti dalla Musica della CPM Band

Dalle ore 13.30 alle ore 14.30

• I Responsabili e i Docenti di ogni Dipartimento presenteranno nel dettaglio i programmi didattici dei singoli corsi

Dalle ore 14.30

• Audizioni per i corsi di Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Writing&Production e master di SongWriting

• Colloqui per il corso di ProAudioEngineer e il master in Giornalismo e Critica Musicale

Il CPM Music Institute vanta un’ampia proposta didattica che si differenzia da ogni altra per la multi-docenza: gli iscritti ai corsi studiano infatti i diversi stili musicali con un team di Docenti e Visiting Professor selezionati tra i migliori professionisti del settore.

La didattica multi-docenza e multi-stilistica trova la sua massima espressione nel Triennio AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale: sviluppato su 3 anni con un monte ore annuale che si aggira intorno alle 480 ore, è caratterizzato da un’ampia offerta formativa full time ed è disponibile per Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere. Al termine del percorso viene rilasciato il Diploma Accademico di I livello, un titolo equivalente ad una Laurea triennale riconosciuta su territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Oltre al percorso AFAM – Alta Formazione, l’offerta formativa del CPM Music Institute si articola in percorsi Pre-Accademici, Individuali, Mono e Multi Stilistici (BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master) per Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, ProAudioEngineer, Writing&Production, SongWriting, Giornalismo, Violino Pop Rock, Fiati Pop Rock e Presenza Scenica.

Inoltre, l’iscrizione ai percorsi Pre-Accademici consente di ottenere una preparazione completa e approfondita per poter così accedere al percorso Accademico AFAM – Alta Formazione.

Per partecipare all’Open Day è necessario prenotarsi al link: https://www.cpm.it/scuola-di-musica-openday-settembre2020.html