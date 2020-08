Bastille: What you gonna do???

I Bastille tornano con un nuovo singolo “What you gonna do ???” in collaborazione con Graham Coxon. “Non appena abbiamo finito la canzone, abbiamo sentito l’urgenza di farla uscire, senza aspettare”, ha dichiarato il cantante Dam Smith.

Il singolo arriva a sorpresa dopo il terzo album della band, “Doom Days, – l’ultima puntata di una trilogia che ha attraversato otto anni e che ha portato i Bastille al successo in tutto il mondo.

“Questa fase è un nuovo inizio per noi. E’ come se ricominciassimo da capo”, afferma Dan “Siamo così eccitati dal lavoro che abbiamo fatto che vogliamo pubblicare la canzone ora senza aspettare che l’intero album sia finito.”

Il nuovo brano, prodotto da Dan e Mark Crew e con la collaborazione di Graham Coxon alla chitarra e voce, è accompagnato da uno straordinario video: un vero e proprio mash up di illustrazioni, fotografia e live action che ha dato vita a uno stile unico e innovativo.