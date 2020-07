LA5, format inedito “Una nuova vita”

Al via da mercoledì 3 luglio il format inedito “Una Nuova Vita”: 12 appuntamenti in seconda serata con Claudio Guerrini e Crisula Stafida

Tra gli ospiti, Paolo Genovese, Lillo, Arisa, Elisa D’Ospina, Jane Alexander.

Debutta mercoledì 3 luglio, in seconda serata su LA5, il format inedito “Una nuova vita”. Alla guida delle 12 puntate del programma prodotto dalla 11 Eleven di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, la coppia Claudio Guerrini e Crisula Stafida.

Scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, con la regia di Luca Celia, il talk racconta speranze, ambizioni e gesti verso una nuova vita, di un personaggio noto e di una persona comune. Collegati dalla propria casa, i due parlano e mettono a confronto le proprie idee, per svelare stati d’animo, aspirazioni, fantasie.

Chiave di lettura di “Una nuova vita”, la straordinaria capacità di resilienza degli italiani, più che mai evidente con le necessità legate alla pandemia.

Traccia delle nuove abitudini del Paese e di quelle dei due guest, durante e dopo il lockdown, i frammenti di questa strana vita presi da web e social, adesso spunto per una riflessione e un commento su quanto vissuto negli scorsi mesi.

La serata si conclude con due cose da mettere in una scatola per i posteri: una rappresentativa della vita passata, l’altra un oggetto significativo della nuova.

25, in totale, gli ospiti di “Una nuova vita”.

Da Arisa a Paolo Genovese e Lillo (Pasquale Petrolo). Da Francesca Manzini a Giusy Versace e Maria Sole Pollio. Da Maurizio Mattioli a Elisa D’Ospina ed Enzo Salvi. Da Laura Freddi e Cristina Quaranta a Gianluca Mech. Da Benedetta Mazza a Carmen Di Pietro ed Emily Rinaldi. Da Jane Alexander a Gianmarco Amicarelli e Luca Ruggeri. Da Ivano Scolieri a Vincenzo Sorrentino e Romana Busani. Da Davide Desario a Vincenzo Freni. Da Maria Vittoria Rava a Lucia Gaeta.

Claudio Guerrini è un dj, conduttore radiofonico (RDS) e televisivo (inviato de La prova del cuoco). Firma del periodico Vero, ha scritto il libro C’era una (prima) volta.

Crisula Stafida, attrice cinematografica e televisiva, ha partecipato a Distretto di Polizia 6, RIS – Delitti imperfetti, Matrimoni e altre follie, I delitti del Barlume e Din Don – Il ritorno, Ricci e capricci.