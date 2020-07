La musica dei Madyon nelle case dei gamers

La musica dei MADYON, la rock band italiana originaria di Cuneo, entra nelle case dei giocatori con l’attesissima uscita di “Assetto Corsa Competizione”, uno dei più importanti simulatori di guida.

Nel gameplay trailer, le immagini della Lamborghini Huracán GT3 Evo sono infatti accompagnate dalle note di “Staring At The Sun”, singolo dei Madyon, con oltre 200.000 stream su Spotify.

Ad aprire invece la schermata iniziale della PS4, sarà “Runaway”, brano inedito che farà parte del nuovo album della band, in uscita nel 2021.

“Questo è sicuramente uno dei riconoscimenti più prestigiosi ottenuti dai Madyon – racconta Cristian Barra, frontman e songwriter della band – Da sempre il nostro obiettivo è quello di scrivere musica sincera, che accarezzi emozioni senza tempo e per farlo non dobbiamo in alcun modo essere coinvolti dalle dinamiche della moda o del mercato che, negli ultimi anni, hanno tolto molta dignità agli artisti e alla scena stessa. Assetto Corsa Competizione è totalmente in linea con questa filosofia poiché, considerato da molti il miglior simulatore di guida su PC e console, non può ispirarsi a nessun modello ma può soltanto lavorare per migliorare se stesso.”

Il singolo “Staring At The Sun”, il cui video è visibile al seguente link https://youtu.be/cFb9WDU8ygI, è uno dei brani che andranno a comporre il prossimo album della band.

Nel video, scritto e diretto dallo stesso Cristian Barra, un bambino, giocando nei boschi, trova una bussola magica che lo guida in un viaggio onirico e facendolo risvegliare nei panni di un adulto.

Un viaggio alla ricerca di un’innocenza smarrita, e allo stesso tempo un processo di maturazione, perché ogni esperienza vissuta può far crescere, anche se talvolta troppo rapidamente.

Nel finale, malinconicamente realista, la presa di coscienza che non è possibile tornare indietro, si può solo andare avanti, cercando di migliorare se stessi.