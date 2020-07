“Il Lungomare di Milano” – appuntamenti di Luglio

Prosegue “Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di MARE CULTURALE URBANO. Ad un mese dalla riapertura, il centro di produzione artistica di via G. Gabetti 15 a Milano, ha registrato un grande successo di presenze e numerosi sold-out per gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, e il cinema all’aperto in cuffia.

Anche il calendario di luglio sarà ricco di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città” con sabbia, ombrelloni, sdraio e tanto altro! Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento.

Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione: primo spettacolo 19.30 – 20.30, secondo spettacolo 21.30 – 22.30. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Le proiezioni degli spettacoli teatrali per la rassegna Spazi di teatro e dei film per la rassegna Cinema all’aperto in cuffia si terranno in Piazza Cenni di Cambiamento. È possibile acquistare i biglietti per il cinema in loco oppure online sul sito www.movieday.it/cinema/index?cinema_id=115.

Di seguito la programmazione del mese di luglio:

Lunedì – Dj set che non si balla

Ogni lunedì il pubblico di Mare potrà godere, da seduto, della selezione musicale degli ospiti alla consolle.

Lunedì 6 luglio dalle 19.30 Emanuele Lazzarini

Lunedì 13 luglio dalle 19.30 Fabio De Luca

Lunedì 20 luglio dalle 19.30 Missin red

Lunedì 27 luglio dalle 19.30 Zialollo

Martedì – Stand Up Comedy e Un mare di Poetry

Ogni martedì a Mare Culturale Urbano appuntamento con la Stand Up Comedy milanese e la rassegna di poesia Un mare di Poetry, che avrà come protagonisti alcuni tra i migliori poeti performativi del Poetry Slam in Italia. La rassegna, a cura di Antonio Amadeus Pinnetti e Giorgio Damato, nasce dal torneo di Poetry Slam UN MARE DI SLAM ospitato da Mare Culturale Urbano nei mesi precedenti.

Stand Up Comedy

Martedì 7 luglio alle 19.30 e alle 21.30 stand up romanzato. In programma “Maledetta primavera” di e con Massimiliano Loizzi, che insieme a Pippo Civati presenterà il suo nuovo romanzo, in bilico tra satira e poesia.

Un mare di Poetry

Martedì 14 luglio alle 19.30 e alle 21.30 Davide Passoni e Sir the Ivanoe con lo spettacolo “Poesia Potente e Chitarra Tonante”

Martedì 21 luglio alle 19.30 e alle 21.30 Ruben Camillas e Davide Passoni con la presentazione dei libri “I camillas. La storia della musica del futuro” e “Nel tempo di uno spazio”

Martedì 28 luglio alle 19.30 e alle 21.30 Paolo Agrati con “Lettera Nuda”

Mercoledì – Cernusco jazz a mare

Proseguono le serate dedicate agli amanti del jazz grazie alla collaborazione con Cernusco Jazz Festival: raffinati repertori e i migliori progetti della scena milanese animeranno le serate in cascina, tra graditi ritorni e interessanti novità.

Mercoledì 1 luglio alle 19.30 e alle 21.30, Basic Groove Trio con Gabriele Orsi alla chitarra, Pierpaolo Salvagio al contrabbasso e Francesco Di Lenge alla batteria.

Mercoledì 8 luglio alle 19.30 e alle 21.30, Liberae PhonocraticaTrio con Stefano De Marchi alle chitarre, Daniele Cortese al basso e Fabrizio Carriero alla batteria.

Mercoledì 15 luglio alle 19.30 e alle 21.30, Gianluca Di Ienno – Max Onore Contemporary Duo con Gianluca Di Ienno al piano e Max Onore alla batteria.

Mercoledì 22 luglio alle 19.30 e alle 21.30, Gabriele Compare 4tet con Rudy Manzoli al sax, Simone Lobina alla chitarra, Gabriele Compare al contrabbasso e Mauro Zanoni alla batteria.

Mercoledì 29 luglio alle 19.30 e 21.30, Daniele Gregolin – Nadio Marenco Gypsy Duo con Daniele Gregolin alla chitarra e Nadio Marenco alla fisarmonica.

Giovedì – Raster acustico

La storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato, quest’estate proposta in versione acustica.

Giovedì 2 luglio alle 19.30 e alle 21.30, Il Cairo

Giovedì 9 luglio alle 19.30 e alle 21.30, Susein y Los Pajaritas

Giovedì 16 luglio alle 19.30 e alle 21.30, Ganoona

Giovedì 23 luglio alle 19.30 e alle 21.30, The Psychedelic Preacher’s Club

Giovedì 30 luglio alle 19.30 e alle 21.30, F4 + Piro Piro

Venerdì – Karaoke condiviso da crociera con Ariele Frizzante & Elton Novara

Non mancheranno ogni venerdì le serate di karaoke collettivo, in una nuova versione studiata ad hoc che permetterà di cantare da seduti. La “migliore” e la “peggiore” musica estiva dagli anni ‘50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto.

Appuntamento alle 19.30 e alle 21.30 di venerdì 3 luglio, venerdì 10 luglio, venerdì 17 luglio, venerdì 24 luglio e venerdì 31 luglio.

Sabato – Lungomare Paradiso e Voci di Periferia on the beach

Il sabato sera di Mare alternerà due appuntamenti.

Lungomare Paradiso, a cura di Discoteca Paradiso: una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. La selezione musicale va dai Disclosure a Peggy Gou, passando per Ornella Vanoni e i Daft Punk. Appuntamento dalle 19.30 di sabato 4 luglio e sabato 11 luglio.

Sabato 18 luglio alle 19.30 e alle 21.30 appuntamento con Voci di Periferia on the beach, lo spazio mensile in cui Mare Culturale Urbano offre la possibilità a tantissimi giovani emergenti del Municipio 7 di crescere artisticamente, facendo esperienza direttamente sul palco. Il risultato è quello di uno spettacolo inedito e multiforme che unisce canto e dj set, trascinando il pubblico in un flow che va dal Rap all’Urban.

Sabato 25 luglio, eccezionalmente, il dj set TowSea di Chiara Tosi, dalle 19.30.

Domenica – Una classica estate al mare e La domenica italiana

La domenica a Mare Culturale Urbano sarà caratterizzata dalla musica con appuntamenti al mattino e alla sera.

Una classica estate al mare

Tutte le domeniche mattina, alle ore 11.00, in programma la rassegna a cura di Lucia Martinelli, con concerti di musica classica sul palchetto della spiaggia.

Domenica 5 luglio alle 11.00, Issei Watanabe e Caterina May (due violoncelli)

Domenica 12 luglio alle 11.00, Rebecca Comotti (clarinetto)

Domenica 19 luglio alle 11.00, Gianfranco Messina (violino)

Domenica 26 luglio alle 11.00, Chiara Pasqualini (flauto)

La Domenica italiana

Ogni settimana un artista proporrà, con set chitarra e voce, il repertorio di un protagonista del cantautorato italiano per il nuovo format del palinsesto di Mare.

Domenica 5 luglio Walzer Carluccio in megamix

Domenica 12 luglio Teo Manzo canta Guccini

Domenica 19 luglio Andrea Marino canta Rino Gaetano

Domenica 26 luglio Teo Manzo canta De Gregori

Inoltre, ogni martedì, in Piazza Cenni di Cambiamento, verranno trasmesse in diretta su grande schermo le prime rappresentazioni degli spettacoli del calendario estivo del Piccolo Teatro di Milano, in contemporanea con il Chiostro di Via Rovello. Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.30.

Da mercoledì a domenica, invece, alle ore 21.45 (eccetto il sabato, alle ore 21.30), appuntamento con il Cinema all’aperto in cuffia. L’arena cinematografica nella Piazza di Cenni di Cambiamento proporrà un fitto calendario dei migliori film usciti nelle sale quest’anno, anche in lingua originale. La programmazione è a cura di Piccolo Teatro, Anteo Palazzo del Cinema e Movieday.

Per maggiori informazioni sul calendario degli spettacoli teatrali e sulla programmazione del cinema all’aperto in cuffia è possibile consultare il sito www.maremilano.org.