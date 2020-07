Ostia Antica Festival – aperte prevendite

Sono aperte da oggi 1 luglio, le prevendite per i primi 7 spettacoli annunciati in cartellone della quinta edizione di Ostia Antica Festival, la rassegna che si svolge al Teatro Romano di Ostia Antica e presenta ogni anno grandi spettacoli di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione, organizzati dal consorzio di imprese “Antico Teatro Romano” in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.

Si tratta di 7 appuntamenti dedicati al grande teatro con altrettanto grandi ospiti per un cartellone che si pre-annuncia ricco di eventi con:

31 Luglio: Francesco Montanari rilegge i Menecmi di Plauto.

La prima commedia degli equivoci

2 Agosto: Arturo racconta Brachetti. Intervista frizzante tra vita e palcoscenico

con Arturo Brachetti

8 Agosto: Dove sono le donne? con Michela Murgia

5 Settembre: L’alfabeto delle Emozioni con Stefano Massini

6 Settembre: Dal vivo sono molto meglio con Paola Minaccioni

12 Settembre: Best of con Lillo e Greg

17 Settembre : Ma tu sei felice? lettura-spettacolo dal libro di Federico Baccomo con Claudio Bisio e Gigio Alberti

Prevendite su Ticketone e Ooohevents

Teatro Romano / Ostia Antica Festival 2020 – Va Edizione

Parco Archeologico – Viale dei Romagnoli 717 – 00119 – Ostia Antica – Roma

http://www.ostianticateatro.com – info@ostianticateatro.com