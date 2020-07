JAZZaltro, doppia tappa a Gallarate

Farà tappa due volte in pochi giorni a Gallarate la rassegna JAZZaltro, manifestazione che dal 2010 propone lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese, una serie di appuntamenti legati alle musiche del mondo (dal jazz allo swing, dal blues al folk, ma non solo).

Dopo i live dei Fanfara Station e del trio Falzone-Duevi-Da Silveira, giovedì 16 luglio, nello spazio antistante al Museo Maga (via Egidio de Magri 1, ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria inviando un’email a management@abeatrecords.come indicando nomi, cognomi e numero di cellulare dei partecipanti) si esibiranno i Sugarpie & The Candymen, formazione che dal 2008 mescola magistralmente lo swing, il gipsy-jazz, il soul, il blues e il pop.

Due giorni dopo, sabato 18 luglio (ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria inviando un’email a management@abeatrecords.come indicando nomi, cognomi e numero di cellulare dei partecipanti), nella stessa location sarà la volta di uno dei più apprezzati chitarristi della scena italiana: Gigi Cifarelli darà sfoggio del suo talento con un repertorio a base di grandi classici del jazz e del blues e di composizioni originali, con incursioni nel pop internazionale e nella tradizione musicale italiana.

La prima parte della nuova edizione di JAZZaltro proseguirà fino al 25 luglio: giovedì 23 luglio, Palazzo Gilardoni, sede del Municipio di Busto Arsizio, riecheggerà delle note jazz del Circus Quartet, mentre sabato 25 luglio l’Approdo Calipolis di Fagnano Olona ospiterà il live del Cuarteto Nuevo Encuentro.