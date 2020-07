Elodie Live è “This is Summer”

Elodie continua live la sua estate 2020 e “Guaranà” è oggi Disco d’Oro

CALENDARIO DATE

Sabato 18 luglio 2020 | VALLE D’AOSTA @ Musicastelle Outdoor 2020

Mercoledì 05 agosto 2020 | PATTI (ME) Indiegeno Fest 2020 @ Teatro di Tindari

Domenica 30 agosto 2020 | ASCOLI PICENO @ Area Squarcia – “Memorial Alessandro Troiani”, special performance w/ Dardust e Mahmood

Giovedì 03 settembre 2020 | CATANIA @ Villa Bellini (+ Chadia Rodriguez)

Domenica 13 settembre 2020 | SAMMICHELE DI BARI (BA) @ Sammichele Music Festival (+ Stash)

Prevendite Autorizzate:

Ticketone.it

Biglietti disponibili su ticketone.it per 5 giorni a partire dalle ore 12:00 di martedì 14 luglio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 12:00 di domenica 19 luglio 2020.

Dopo il successo di “Guaranà”, tra le canzoni più ascoltate del momento, e la collaborazione in “Ciclone” di Takagi & Ketra, l’estate di Elodie continua con cinque appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, che la vedranno esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival della stagione.

La giovane cantante romana partirà dalla Valle D’Aosta, sabato 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020, proseguirà all’Indiegeno Fest di Patti (ME), mercoledì 5 agosto, presso il Teatro Tindari e domenica 30 agosto, ci sarà una special performance, insieme a Dardust e Mahmood, durante il “Memorial Alessandro Troiani” ad Ascoli Piceno. Elodie canterà poi a Catania, giovedì 3 settembre, presso Villa Bellini, dove accanto a lei ci sarà la giovanissima Chadia Rodriguez. L’ultimo appuntamento sarà a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, in occasione del Sammichele Music Festival, nella stessa serata si esibirà anche l’amico e collega Stash.

Elodie, stabile con “Guaranà” e il feat in “Ciclone” di Takagi & Ketra in Top20 Italia su Spotify, dove ha quasi 3 milioni di ascoltatori al mese, e su Apple Music, porterà sul palco alcune delle canzoni contenute nel suo album “THIS IS ELODIE”, tra i 20 dischi più venduti nel primo semestre del 2020, e il suo ultimo brano uscito “Guaranà”. Il singolo, che ha all’attivo 13 milioni di views su youtube e oltre 10 milioni di stream, è stato per due settimane di seguito il più trasmesso dalle radio e conquista oggi la certificazione di disco d’oro.

DETTAGLI DATE:

Sabato 18 luglio 2020

Inizio show Elodie – 14:30

Valle d’Aosta | Musicastelle Outdoor 2020 – Gressoney-La-Trinité, Lago Gabiet (2.173 mt s.l.m.)

Prezzi:

Ingresso gratuito – su prenotazione gestita dal Festival

Mercoledì 05 agosto 2020

Apertura Porte – Ore 20.00

Inizio concerti – Ore 21.00 – Elodie, Blank & more

Patti (ME) | Indiegeno Fest 2020 – Teatro di Tindari

Prezzi:

Posto a sedere non numerati: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Domenica 30 agosto 2020

Ascoli Piceno | Arena Squarcia – “Memorial Alessandro Troiani” – special performance con Dardust e Mahmood

Giovedì 03 settembre 2020

Apertura Porte – Ore 19.00

Inizio show Chadia Rodriguez – Ore 21.30

Inizio show Elodie – Ore 22.00

Catania | Villa Bellini

Prezzi:

Posti seduti numerati: € 26,00 + € 3,90 diritti di prevendita

Domenica 13 settembre 2020

Apertura Porte – Ore 21.30

Inizio show Stash – Ore 21.40

Inizio show Elodie – Ore 22.30

Sammichele di Bari (BA) | Piazza Vittorio Veneto

Prezzi:

Posti a sedere non numerati: € 10,00 (no circuiti di vendita – su prenotazione gestita dal Comune)

Segui Elodie su:

https://www.instagram.com/elodie/

https://www.tiktok.com/@elodie_official

https://www.facebook.com/elodiedipatrizi

https://twitter.com/Elodiedipa