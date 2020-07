Milano Serravalle approva il bilancio 2019

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha approvato il bilancio 2019. L’esercizio si chiude con un valore della produzione pari a 249 milioni di euro. Il margine operativo lordo si attesta a 146 milioni di euro, con un’incidenza sul valore della produzione del 59%. L’utile netto si consolida a 57,8 milioni di euro.

Nel corso del 2019, la Società ha destinato risorse per oltre 60 milioni per manutenzioni e interventi al corpo autostradale, nonché per investimenti destinati alla riqualifica e al miglioramento degli standard qualitativi delle infrastrutture gestite.

Ringraziando il Consiglio di Amministrazione, il management e il personale della Società, il Presidente di Milano Serravalle, Maura Carta, e l’Amministratore Delegato, Andrea Mentasti, hanno espresso soddisfazione per i positivi risultati, raggiunti senza peraltro procedere nel 2019 e nel 2020 agli adeguamenti tariffari autorizzati in sede ministeriale, e confermano l’impegno per superare le difficoltà che nei primi mesi di quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, hanno investito l’intero settore.