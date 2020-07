Halsey nella campagna Magnum

L’interprete multiplatino, cantautrice e attivista Halsey è la protagonista di una campagna globale per ispirare e incoraggiare le persone a seguire ciò che dà loro piacere

Icona di creatività, Halsey ha sempre pensato che nessuno dovrebbe subire freni. Ha rotto ogni barriera attraverso la musica, l’arte e la cultura; utilizza la sua musica e la sua immagine per esprimere se stessa, i suoi piaceri e ciò in cui crede. Con Halsey, Magnum vuole ispirare e spingere ognuno di noi a mostrarsi autentico verso se stesso.

Il 16 luglio, Halsey si esibirà in uno show virtuale in collaborazione con Magnum. La vedremo quindi interpretare alcuni dei suoi più grandi successi, incluso il nuovissimo “Be Kind” con Marshmello, in un essenziale e bellissimo arrangiamento chitarra e voce. Lo show sarà trasmesso su YouTube e unirà le persone di tutto il mondo nel piacere universale della musica.

Per assistere al live, basta sintonizzarsi, il 16 luglio alle ore 18, su www.youtube.com/halsey .

Per saperne di più sulla campagna #TrueToPleasure, vedere il corto e le immagini ci si può collegare al canale Instagram di Magnum (@Magnum) e al sito (www.magnumicecream.com/truetopleasure)

A proposito della campagna con Magnum, Halsey ha dichiarato: “Io ho sempre spronato me stessa e le persone che ho vicino a esprimersi senza paura e a fare ciò che li rende autenticamente felici, senza il timore del giudizio o della critica. Sono quindi molto felice di lavorare con Magnum a questa campagna che incoraggia l’individuo ad accogliere la propria unicità e a esplorare quale piacere è davvero importante per sé. La mia speranza è che, attraverso questa campagna, la gente sia ispirata a mostrare con orgoglio la propria individualità perché senza esprimere noi stessi e senza dare volume alle nostre uniche voci non c’è arte e nessun artista”.