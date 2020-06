Novità Galileo: Fbs Optimis, la nuova progressiva per una nuova libertà di visione

Milano, 8 Giugno 2020 – Galileo presenta la nuova progressiva FBS Optimis, una lente dalla forte personalità, ideale per essere indossata tutti i giorni, in ogni situazione, con una straordinaria semplicità di utilizzo, nel segno di una nuova, assoluta libertà di visione.

Un mix di tecnologia e funzionalità per rispondere in maniera efficace alle esigenze dei presbiti moderni dettate da uno stile di vita multitasking: dinamici, sempre connessi, attivi su più fronti – casa, lavoro, figli e tempo libero. Per loro, l’area intermedia delle progressive è sempre stata una “zona grigia”: descritta, dai portatori stessi come la zona più limitata delle lenti, generalmente più stretta e con una messa a fuoco non ottimale, tanto da generare fastidi al collo a causa dei continui movimenti innaturali della testa. Proprio quest’area intermedia di visione è spesso fondamentale per una serie di attività quotidiane, che vanno dalla guida, al lavoro o alla pratica di molti sport.

Ecco quindi FBS Optimis, una lente che si presta a tutti i tipi di ametropia, con una grande facilità di adattamento e una visione ottimale in ogni attività, anche nelle distanze intermedie. La nuova progressiva è stata concepita per offrire ai portatori una soluzione che unisce tecnologia e un’elevata qualità visiva, accessibile a tutti.

FBS Optimis “rivoluziona” il concetto di controllo dell’astigmatismo di superficie grazie al design Full Back Side che integra sulla superficie interna della lente le tecnologie costruttive più evolute, riservate fino a oggi ai soli design su doppia superficie. Non solo: il design SOFT che caratterizza FBS Optimis rende questa progressiva “universale”, ideale per ogni esigenza visiva e perfetta ogni giorno, in ogni situazione, per una nuova libertà di visione. Una vera e propria sfida tecnologica che Galileo è riuscita a vincere grazie alla consolidata expertise costruttiva.

Tre le principali tecnologie che rendono FBS Optimis una lente davvero speciale:

• BACKSIDE OPTICS EQUALIZER, Equalizzatore Ottico di Superficie Interna, rende più rapido e facile l’adattamento grazie alla riduzione dell’effetto SWIM (ondeggiamento). L’astigmatismo viene bilanciato per ogni prescrizione grazie al cilindro massimo sempre inferiore o uguale al valore dell’addizione, rendendo il design più morbido e ottimizzando i campi di visione.

• SOFTNESS CONTROL INDEX, Indice di Controllo di Morbidezza Design, offre il miglior livello di “morbidezza” specifico per ogni prescrizione e assicura comfort visivo ottimale e facile adattamento per tutti i portatori.

• VISION BOOSTER INTERMEDIATE, la tecnologia esclusiva BBGR che stabilizza la variazione di potere nella media distanza e riduce le aberrazioni, allargando il campo di visione intermedia fino al 53% e senza disturbare le altre aree.

Con FBS Optimis, Galileo “inaugura” un nuovo modo di vedere, più libero e dinamico, facilitando l’approccio alle lenti progressive!

FBS Optimis è tra le più rilevanti novità del Catalogo Galileo 2020, nel quale i Centri Ottici troveranno inoltre prodotti, tecnologie e trattamenti di ultimissima generazione, come le lenti Transitions® Signature® Gen8TM, disponibili in Iconic & Style Colors, Bluv Xpert, la tecnologia con protezione 2 in 1 contro raggi UV e luce blu nociva, i Trattamenti Premium di gamma Neva e il nuovissimo DIAM’S CLEAR UV, l’antiriflesso entry con protezione UV certificata E-SPF. Ai prodotti si affiancano i numerosi Servizi che Galileo riserva per l’ottimizzazione delle attività instore e per l’argomentazione nella fase di vendita. In primis il Tracking Ordini ovvero il servizio on-line di tracciabilità̀ degli ordini che, attraverso il portale Galileo4You.it, consente di monitorare lo status di tutte le lenti ordinate e dare riscontro in tempo reale delle tempistiche. Fondamentale anche il servizio di Garanzia messo appunto da Galileo in base al quale le linee Pulseo, Easywork e Progressive vengono incluse nelle Garanzie Commerciali riservate ai Centri Ottici Specializzati Galileo.

In programma per giovedì 18 alle ore 14.00 il webinar per approfondire FBS Optimis attraverso www.galileo4you.it. Sul portale gli ottici partner potranno inoltre trovare anche nuovi template grafici con cui animare le pagine Social del Centro Ottico: oggi più che mai è, infatti, necessario comunicare con i propri clienti anche attraverso gli strumenti digitali, per essere rapidi e raggiungere un pubblico più ampio.