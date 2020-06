Iniziative a distanza della Fondazione IEO-CCM

Nell’attesa di stare di nuovo insieme fisicamente con serenità, la Fondazione IEO-CCM organizza diverse iniziative a distanza a supporto della Ricerca: lezioni di yoga, pilates, workout e masterclass di cucina sono tutte occasioni per sostenere la campagna#NessunoRestaIndietro, impegnando un’ora del proprio tempo comodamente da casa, con una serie di attività coinvolgenti e molto speciali.

Si possono sostenere così medici e ricercatori che continuano a lavorare per combattere le patologie oncologiche e cardiovascolari, che in questo periodo complesso stanno vivendo una vera e propria emergenza.

Iscriversi a ogni appuntamento è semplice, è sufficiente collegarsi al sito di Fondazione IEO-CCM a questo link:

https://partecipa.fondazioneieoccm.it/events/eventi-digitali-fondazione

A seguito della donazione richiesta per vivere l’esperienza live di ogni evento, tutti coloro che hanno aderito riceveranno il giorno precedente una mail che conterrà il link esclusivo per potersi connettere a Microsoft Teams alle ore indicate.

Ecco il programma che si articola per tutto il mese di giugno:

Giovedì 11 giugno, ore 19:00

Masterclass con il “Re del cioccolato” Ernst Knam

Noto come “Il Re del cioccolato” e implacabile giudice di Bake Off Italia, Ernst Knam ha aperto la sua pasticceria a Milano nel 1992, dopo aver lavorato in alcuni dei più prestigiosi ristoranti e hotel in tutta Europa. Le sue creazioni seguono la stagionalità degli alimenti e le sue interpretazioni di cioccolato, spezie e frutta rendono la sua arte inconfondibile. Partecipando a una masterclass digitale con lo Chef Pâtissier Ernst Knam ci si potrà cimentare in tempo reale nella realizzazione di un dolce straordinario, una zuppa inglese rivisitata.

Donazione minima consigliata: 20 euro

Lunedì 15 giugno, ore 18:00

Barry’s per la Ricerca – lezione di full-body-workout **

Se si coltiva la passione per il fitness ma non ci si è sei mai cimentati in un’esperienza di full-body-workout, questa rappresenta un’ottima occasione. Si partecipa alla Workout Virtual Room comodamente da casa propria allenandosi con Barry’s, la palestra californiana più cool al mondo che conquista tutti. La lezione prevede tre livelli di intensità diversi, in cui si alternano esercizi cardio, di resistenza e altri di forza per ottenere un fisico asciutto e tonico.

** questa lezione si terrà su Zoom

Donazione minima consigliata: 10 euro

Martedì 16 giugno, ore 18:00

Masterclass di cucina con i fratelli Cerea di “Da Vittorio”

La speciale masterclass di cucina con gli chef di “Da Vittorio”, uno dei ristoranti d’eccellenza assoluta nella scena italiana, tristellato ed entrato nella prestigiosa e mitica guida Rossa Michelin, consentirà ai partecipanti di mettersi alla prova con la preparazione di un piatto stellato comodamente da casa propria. Il corso di cucina virtuale è ideato dagli chef Enrico (Chicco) e Roberto (Bobo) Cerea.

Donazione minima consigliata: 20 euro

Mercoledì 17 giugno, ore 19:00

Relax e attività fisica con lo Yoga insieme a Susanna Giaroli

Hatha yoga è la via dell’unione attraverso la maestria corporea. Asana e pranayama, cioè posizioni e controllo del respiro, sono la base di questo approccio, per preparare il corpo alla meditazione e calmare così la mente per entrare in armonia con la propria essenza. Durante la lezione di hatha yoga, condotta da Susanna Giaroli e aperta a tutti i livelli di pratica, si esplorano alcune tecniche di respirazione, che aiutano a sciogliere il corpo e calmare la mente; inoltre, grazie alla pratica fisica delle principali posizioni, cercheremo di raggiungere con il rilassamento finale uno stato fisico, mentale ed emotivo di ritrovata armonia, benessere e pace.

Donazione minima consigliata: 10 euro

Mercoledì 24 giugno, ore 19:00

Masterclass di Pilates con MyPilates

La filosofia che Riana Costa e Isabella Triassi hanno messo a punto grazie ad anni di esperienza a contatto con i maggiori esperti italiani ed europei di questa disciplina e dopo aver sostenuto le prove di abilitazione internazionali (Pilates Method Alliance) previste per l’insegnamento ai massimi livelli, si basa sulla necessità di aiutare a star bene le persone con il proprio corpo ed educare al movimento anche chi non ha storie di sport alle spalle. L’obiettivo di MyPilates consiste nel rendere autonomo chi pratica la disciplina per raggiungere un benessere psico-fisico e per consentire l’abbattimento di quelli che vengono percepiti come i propri limiti.

Donazione minima consigliata: 10 euro

I fondi raccolti grazie a tutte le iscrizioni saranno devoluti a Fondazione IEO-CCM che ha attivato negli ultimi mesi diversi iniziative digitali a sostegno della grande campagna #NessunoRestaIndietro.

L’emergenza coronavirus sta richiedendo all’Istituto Europeo di Oncologia e al Centro Cardiologico Monzino sforzi straordinari: i due Istituti proseguono la lotta contro le malattie oncologiche e cardiologiche, che continuano a colpire un numero importante di persone anche in questi giorni.

L’istituto Europeo di Oncologia sta inoltre sviluppando un progetto di ricerca scientifica: i ricercatori IEO hanno messo a punto un test sierologico per la ricerca di anticorpi anti Sars-CoV-2. Le domande cui si vuole dare una risposta sono: quanto è protetto chi è già guarito da coronavirus e quante probabilità ha di reinfettarsi.