L’atletica lombarda riparte da Milano

L’atletica lombarda riparte dallo storico centro sportivo XXV Aprile. L’impianto gestito dal CUS Milano sarà il teatro della prima gara ufficiale di atletica in Lombardia dopo l’emergenza sanitaria e il conseguente stop alle competizioni.

Venerdì 26 giugno a partire dalle 18 andrà in scena il Match Test organizzato dal CUS Pro Patria Milano in collaborazione con la Fidal e il Comitato Regionale Lombardia. La manifestazione sportiva vedrà la partecipazione di atleti del panorama nazionale. Tra loro, Eseosa Desalu tenterà di fare la miglior prestazione italiana sui 150 metri piani, categoria in cui parteciperanno anche i Nazionali Federico Cattaneo e Simone Tanzilli.

Presenti, inoltre, gli Azzurrini Ferraro e Federici. Tra le donne si segnala la partecipazione delle Azzurre Linda Guizzetti, Linda Olivieri, Rebecca Sartori.

Importante, inoltre, la presenza di atleti universitari di alto livello. Insieme alla già citate Guizzetti e Sartori, saranno presenti gli studenti degli atenei milanesi Lorenzo Perini e le gemelle Troiani: Alexandra, Serena e Virginia.

«Nello spirito di servizio che da sempre ci guida crediamo utile riportare gli atleti a misurarsi con il cronometro in una competizione ufficiale – ha dichiarato il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli -. Così nasce l’idea, condivisa con il Comitato Regionale Fidal, di organizzare questo evento, seguendo i protocolli di sicurezza e l’utilizzo (salvo novità nel prossimo DPCM) di corsie alternate. Ricordo che il Campo XXV Aprile è stato il primo in Lombardia a riaprire per gli allenamenti ed è un centro sportivo fondamentale per la pratica dell’atletica agonistica. Avremo gare di buon livello con la presenza di numerosi azzurri».

Vi segnalo che, nel rispetto delle disposizioni, l’evento verrà realizzato a porte chiuse senza la presenza del pubblico. È possibile accedere nell’impianto esclusivamente su invito, pertanto vi chiedo di segnalarmi se qualche giornalista della redazione è interessato a partecipare in loco, così da segnare il nominativo tra gli invitati.

IL PROGRAMMA GARE, MASCHILI E FEMMINILI

· Ritrovo ore 18.00

· Ingresso al campo 18.30 – mt 150

· Ingresso al campo 19.30 – mt 400

· Ingresso al campo 20.15 – mt 800

· Per le ore 21.45 prevista staffetta 4×100