Zoizi e Ganoona, nuovi singoli

Zoizi

Da venerdì 26 giugno in radio e in digitale “T’amerei uguale” il nuovo singolo

Dal 26 giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “T’AMEREI UGUALE” (EVE), nuovo inedito del cantautore JODY ZOJZI, in arte ZOIZI.

Una canzone da ascoltare camminando a piedi nudi sulla spiaggia: “T’AMEREI UGUALE” è il titolo del nuovo singolo di ZOIZI, ed è una canzone che si fa fotografia di momenti di libertà e di gioia condivisa con la persona amata, attimi semplici e bellissimi come il mare.

Così Zoizi racconta la genesi decisamente romantica del suo nuovo brano: «Durante un viaggio di ritorno da Milano verso Modena, ricordo che un tizio seduto vicino a me non ha smesso un secondo di urlare al telefono lamentandosi di non avere campo. Ho pensato “Metti giù, no?”. Io avrei fatto così. Pioveva forte e, non so perché, ho cominciato a scrivere una canzone che parlasse di mare. E poi durante il viaggio è uscito un sole pazzesco – continua Zoizi – Le cose semplici sono le più vere. Sono nostre. Sono quelle che raccontano di noi. Ecco, ho scritto “T’ amerei uguale” pensando alla semplicità di un momento che sa di mare».

Biografia

Jody Zojzi, in arte Zoizi, è un cantautore classe ‘90 che nasce a Tirana e viene adottato dopo un anno di vita da mamma Italia. Tanti traslochi con la sua famiglia in giro per il nord, per poi finire a Modena nel 2000. Lì nasce e cresce la sua passione musicale che culmina a 13 anni grazie alla chitarra di suo padre. A 15 anni studia batteria e suona in qualche rock band locale che portano l’ artista ad avvicinarsi alla scrittura dei suoi primi brani inediti. Nel 2019 pubblica il suo singolo d’ esordio: “PAZZO DI TE”. Nello stesso anno apre cinque concerti del tour di Francesco Renga. Lo scorso gennaio è uscito sulle piattaforme digitali il suo secondo inedito “ODORE” (EVE). Agli inizi di maggio pubblica il singolo “BENZINA AL CUORE” (EVE). Dal 26 giugno è disponibile sui digital stores e in rotazione radiofonica il nuovo brano di Zoizi dal titolo “T’ AMEREI UGUALE” (EVE).

Facebook: https://www.facebook.com/zoiziofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/zoizi.official/?hl=it

Ganoona

Venerdì 26 giugno esce in radio e in digitale “Cucurucucù” naufrago e nostalgico, come Ulisse senza la sua Itaca

Dal 26 giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “CUCURUCUCÙ” (Noize Hills Records), il nuovo brano del rapper e songwriter GANOONA.

Non fatevi ingannare dalle sue sonorità tropicali e dal ritmo reggaeton: “CUCURUCUCÙ” è una canzone dalla componente testuale profondamente autobiografica e dai rimandi semantici assolutamente nostalgici. Con questo suo nuovo inedito GANOONA vuole aprire uno squarcio su una dimensione intima e a tratti malinconica che caratterizza da sempre la sua vita, e lo fa cantando di quel sentimento senza nome di chi è figlio di due culture lontane, e che non si sente veramente a casa da nessuna parte. In bilico tra i palazzi della Milano opulenta e ostentatrice e le case di terracotta nel deserto del Messico, Ganoona racconta lo spaesamento, come un naufrago senza una casa a cui tornare: come un Ulisse senza la sua Itaca.

«Molto spesso i figli di “coppie miste”, o multiculturali che dir si voglia, a un certo punto scelgono da che parte stare e tendono a rimuovere la cultura e l’appartenenza dell’altro genitore – spiega Ganoona parlando della tematica centrale del suo nuovo brano – Io non sono mai riuscito a scegliere, e la musica è la mia occasione per sentirmi tutt’uno. Era da tanto che volevo parlare di questo argomento, finalmente era giunto il momento di farlo, e dopo aver riscritto il testo mille volte, aver scartato tanto materiale, è veramente liberatorio essere riuscito a parlarne come volevo».

Biografia

Ganoona è un cantante, rapper e songwriter italo messicano e vive a Milano. La sua musica è una combinazione di sonorità black, latin e hip-hop accompagnata da liriche intense ed originali. Si esibisce sia in Italia che in Messico distinguendosi per i suoi live energici e coinvolgenti. Ganoona collabora a tutti gli aspetti del progetto artistico, spesso è anche compositore dei suoi brani. A dicembre 2018 il brano in collaborazione con Kayla, prodotto da Polezski (già produttore di Gemitaiz e altri), viene selezionato da Youtube Music come “Artists to watch – il suono del 2019”. Pubblica l’inedito “Cent’Anni” (Noize Hills Records) a novembre 2019, seguito dal brano “Bad Vibes” (Noize Hills Records) uscito sulle piattaforme digitali lo scorso 21 aprile. Il nuovo singolo di Ganoona si intitola “Cucurucucù” ed è disponibile in radio e in digitale dal 26 giugno.

Fb: https://www.facebook.com/Ganoona/

Ig: https://www.instagram.com/ganoona__/?hl=it