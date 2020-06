JAWSH 685 & JASON DERULO: “Savage Love”

La hit “Laxed (Syren Beat)” di Jawsh 685, diventata un vero e proprio fenomeno globale sui social, arriva ora in radio in una nuova versione insieme a Jason Derulo, “Savage Love (Laxed – Syren Beat)”, già disponibile in digitale.

Dopo il successo del brano originale, che ha generato oltre 55 milioni di contenuti condivisi in poche settimane raggiungendo il #1 su TikTok e il #1 della classifica italiana e globale di Shazam, Jawsh 685 e Jason Derulo si sono uniti creando un singolo pronto a travolgere l’estate 2020.