SURFACES & ELTON JOHN: “Learn to Fly”

Dopo il successo del singolo “Sunday Best”, che ad oggi ha raggiunto oltre 1 miliardo di stream, i Surfaces presentano il nuovo brano “LEAR TO FLY” in collaborazione con Elton John. Il singolo, prodotto dal duo texano e registrato via Zoom, racchiude un messaggio di speranza e di invito a “ritornare a volare”. In “Learn to Fly” Elton John esorta a “resistere, stare tranquilli perché tutto andrà per il meglio”, è una sorta d’ispirazione di cui tutti abbiamo bisogno per scrollarci di dosso il blues della quarantena.

“Avevo ascoltato ‘Sunday Best’ per la prima volta in Australia e mi era piaciuto così tanto che sono rimasto sorpreso quando i ragazzi mi hanno raggiunto per cantare e suonare con un piccolo pianoforte ‘Learn To Fly'”, dice Elton John. “Mi era piaciuta molto la canzone e la produzione del brano che mi avevano mandato. Abbiamo registrato via Zoom a Los Angeles. Questi ragazzi sono fantastici e ci siamo divertiti un sacco a collaborare”.

“Learn To Fly” è una canzone che abbiamo iniziato a scrivere mesi fa subito dopo il nostro terzo album Horizons. Una volta registrata la demo era in giro ed è finita nelle mani di Elton. Dopo una serie di sessioni in studio via Zoom siamo riusciti a registrare insieme durante il periodo di quarantena” dicono i Surfaces “Lavorare con Elton è stato come vincere un GRAMMY. Era così appassionato e motivato che non avremmo potuto immaginare una collaborazione più semplice. Speriamo che questa canzone diffonda l’amore in un’epoca in cui il mondo ne ha bisogno e aiuti le persone ad aprire i loro cuori”.

All’inizio di quest’anno, i Surfaces hanno fatto il loro debutto televisivo al Late Night con Seth Meyers dopo l’uscita del loro terzo album in studio, Horizons, a febbraio. Il successo di “Sunday Best” ha portato il duo al primo posto nella Billboard’s Emerging Artists Chart. Attualmente la canzone conta più di un miliardo di stream su tutte le piattaforme digitali.