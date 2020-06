Ellynora:”NIÑA BLANCA”

Disponibile da oggi, martedì 23 giugno, sulle piattaforme streaming e in digital download il nuovo singolo “NIÑA BLANCA” (distribuzione Artist First) di ELLYNORA, la cantautrice cosmopolita divisa tra l’Italia e l’America.

Nel brano si uniscono i due mondi che fanno parte della storia di ELLYNORA, quello dei suoni elettronici del presente e quello delle melodie e degli strumenti popolari del passato. “NIÑA BLANCA” è un singolo autobiografico in bilico tra fantasia e cruda realtà, in cui l’artista racconta la leggenda, da lei ideata, della sirena del Porto di Santa Maria.

«Sono stati tempi duri, strazianti, ce l’avevo con il mondo e con chiunque. Cercavo una risposta o delle spiegazioni che non arrivavano – racconta ELLYNORA – Il dolore non è mai andato via ma ho dovuto imparare a gestirlo. Niña Blanca è come una pagina di diario a scopo terapeutico. Avevo bisogno di raccontare delle verità anche se dolorose».

“NIÑA BLANCA” è scritto da Eleonora Sorrentino Paravia (Ellynora), Luca D’Angelo, Matteo Soru, Alessia Labate e composto da Luca D’Angelo, Eleonora Sorrentino Paravia (Ellynora). Prodotto da Luca D’Angelo