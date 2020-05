The 1975: “Notes on a Conditional Form”

Il nuovo album dei 1975, “Notes on a Conditional Form”, è dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali.

La band ha svelato il primo brano dell’album nel luglio dello scorso anno: una traccia strumentale, “The 1975”, dove la voce di Greta Thunberg invitava i fan a svegliarsi di fronte al disastro ambientale in corso. Il secondo nuovo brano è arrivato nell’agosto del 2019, “People”, un pezzo stridente, quasi punk, con un messaggio semplice e diretto: “Smettetela di prendere per il culo i ragazzi “.

I 1975 hanno continuato a pubblicare nuova musica nel corso di quest’anno, anticipando vari brani prima dell’uscita dell’album (“Me&You together song”, “The Birthday party”), dando l’idea della natura del nuovo disco: un mix di generi musicali che va dal garage inglese all’elettronica e all’indie-pop. Senza dimenticare l’ultima traccia uscita “If You’re Too Shy (Let Me Know)”, un brano pop che ricorda gli anni ’80 e ci riporta alle origini della band.

“Ogni volta che faccio un disco dei 1975, mi limito a sfogliare il mio catalogo musicale”, dice Matthew Healy, leader della band, “E penso che Notes on a Conditional Form sia un disco interessante, perché mostra i nostri momenti più aggressivi e i nostri momenti più tranquilli, entrambi schierati l’uno contro l’altro”.