Ellie Goulding: “Power”

“Power” il nuovo singolo di Ellie Goulding è da oggi su tutte le piattaforme digitali accompagnato dal nuovo video (https://youtu.be/hKtP8GMM7Bg). Il brano è tratto dal nuovo album in uscita prossimamente .

Il brano evidenzia il talento di Ellie Goulding per la scrittura di canzoni pop. Parlando del singolo Ellie spiega: “Ho scelto questa canzone come anteprima del mio nuovo album perché ne rispecchia interamente il mood. Power parla delle relazioni nel mondo in cui viviamo, di come possono essere dettate dai social media, dalla superficialità e dalle cose materiali”.

Il video di “Power”, girato da Ellie in isolamento nella sua casa di Londra , è stato diretto dal duo Imogen Snell e Riccardo Castano di ISSTUDIO (Madonna, The XX) . Il

Il nuovo singolo segue la pubblicazione di “Worry About Me”, in collaborazione con blackbear, “Close To Me”, “Hate Me” e la cover di “River” di Joni Mitchell.

Ellie Goulding ha debuttato dieci anni fa con l’album “Lights”, che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito e ha venduto oltre 1,4 milioni di dischi in tutto il mondo. Ad oggi Ellie ha vinto due BRIT Awards, ha venduto oltre 15 milioni di album, 102 milioni di singoli e ha raggiunto oltre 19 miliardi di stream in tutto il mondo.